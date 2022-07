Verschwundene Kinos im Bezirk Tulln: Vergangenheit & Gegenwart

Werbung

Foto: NOEN

Der Titel dieses Artikels ist vom Buch „Verschwundene Kinos im Weinviertel“ geborgt. Karl und Martin Zellhofer zeigen darin, was von ehemaligen Lichtspielhäusern übrigblieb. Zur Blütezeit des Kinos gab es auch im Tullnerfeld und am Wagram mehrere Standorte. Heute ist das Star Movie in Tulln das einzige Kino im Bezirk.

Seit 1981 versorgte das Kinocenter Tulln sein treues Publikum (8.395 Cinecard-Besitzer) 37 Jahre lang mit den neuesten Filmen. Davor gab es ein Kino in der Brüdergasse.

Das oben genannte Buch nennt am Wagram Kino-Adressen in Absdorf (ab 1919 im Tanzsaal des Gasthauses Dinagl, ab 1927 bis in die 1970er neben dem Gasthaus Schauerhuber, heute sind dort Wohnhausanlagen), im Gasthaus Grill in Fels von 1949 bis 1965 (bevor das Weingut Schloss Fels einzog), im Gasthaus „Zum Goldenen Adler“ in Großweikerdorf von 1949 bis 1984, in Kirchberg im Gasthaus Eiselt und in Grafenwörth.

Im ehemaligen Kino in Sieghartskirchen ist nun ein China-Restaurant untergebracht.

Das Kino in St. Andrä-Wördern (Spielzeit von 1941 bis 1983) wird derzeit revitalisiert und in ein Kulturzentrum verwandelt. Alfred Kögl, Ortsvorsteher von Greifenstein, will es für Konzerte, Kabaretts, Theatervorstellungen und Filmvorführungen nützen.

