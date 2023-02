FF Grafenwörth rettete Schwan

Werbung Sonnenapotheke Anzeige Immunsystem stärken

Mit zwei Fahrzeugen, Wathosen und Hilfsmitteln trafen die Feuerwehrleute kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Zunächst wurde versucht, im niedrigen Kremsgerinne den Schwan einzufangen, welcher jedoch immer wieder entwischen konnte.

Das verletzte Tier begab sich dann aber an Land und konnte dort rasch von der Feuerwehr eingefangen werden. Der Schwan wurde an Polat übergeben, welche ihn zu einem auf Wildtiere spezialisierten Arzt bringen wird. Anschließend wird das Tier in einer Auffangstation aufgepäppelt und dann wieder in Grafenwörth in die Freiheit entlassen.

FF-Kommandant Gerald Heiß meint: „Mit vereinten Kräften konnten wir dem verletzten Schwan rasch helfen. Nun hoffen wir, dass es ihm bald wieder besser geht.“

