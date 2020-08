Der Modus bei der Arbeitsplatzvermittlung hat sich aufgrund der Pandemie etwas verändert. Andrea Sulzer, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin des AMS-Tulln: „Wir schützen seit März die Gesundheit unserer Kunden und unserer AMS-Mitarbeiter indem wir unsere Beratungs- und Vermittlungsleistungen jetzt online, über telefonische Betreuung und über unser eAMS-Konto durchführen. Viele Arbeitsuchende können wieder bei ihrem letzten Unternehmen zu arbeiten beginnen.“



Dort, wo dies nicht möglich sei, würden Arbeitssuchende durch intensive Vermittlung unterstützt und in Richtung berufliche Neuorientierung beraten werden. „Dazu bieten wir Umschulungen in stark nachgefragte Bereiche an - etwa in den Pflegebereich und in handwerkliche Berufe“, erläutert Sulzer.

„Wir waren alle mit den Nerven am Ende.“Gärtnermeister Anton Starkl beschreibt die Stimmung, als mitten in der Pflanzzeit der Shutdown ausgerufen wurde.

Der große Shutdown bedeutete für die meisten Unternehmen eine schwierige Zeit. „Wir waren alle mit den Nerven am Ende“, blickt etwa Baumschulbesitzer Anton Starkl zurück. „Meine Mitarbeiter haben sich jedoch sehr loyal verhalten“, lobt er seine 90-köpfige Belegschaft.

Kein einziger musste entlassen werden. Nur wenige ließen sich – vorwiegend aus gesundheitlichen Gründen - freiwillig zur Kurzarbeit anmelden. Nachdem das Gartencenter nach dem Shutdown wieder seine Pforten öffnen durfte, wurde es von Kunden regelrecht gestürmt.

Zusammenhalt in schwierigen Zeiten

Während bestimmte Branchen wie Gartencenter, Baumärkte und Sportfachgeschäfte ihre im Lockdown erlittenen Verluste zum Großteil beinahe gutmachen konnten, leiden andere vehement unter der Krise, wie etwa die Modebranche.

„Einige mussten schon zusperren“, weiß Wirtschaftskammerfunktionärin Nina Stift, „dabei handelt es sich vorwiegend um Modeketten.“

Modehaus-Chefin Stift kann der Krise auch positive Seiten abgewinnen. Sie verweist auf die Solidarität ihrer Mitarbeiter: „In dieser schwierigen Zeit sind wir richtig zusammengewachsen und es bleibt nur zu hoffen, dass diese Stimmung über die Krise hinaus anhält.“

Zur Statistik: Nach dem ersten Halbjahr standen im Bezirk Tulln 591 freien Stellen 3.319 Jobsuchende gegenüber. Das sind um 55 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,4 Prozent (im Vergleich zu 5,4 %). 4.055 Vermittlungsvorschläge ergingen vonseiten des AMS im Mai an Jobsuchende, einen Monat vorher waren es nur etwas mehr als 1.000 gewesen.