Park & Drive offiziell eröffnet

Jetzt nahm Landtagsabgeordneter Andreas Bors in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Harald Kaufmann, Leiter der NÖ Straßenbauabteilung 2 in Tulln, Georg Singer (ASFINAG Bau Management GmbH-Regionalleiter) und Kirchbergs Bürgermeister Aigner Franz die offizielle Inbetriebnahme der Park & Drive Anlage B34/S5 Anschlussstelle Fels am Wagram vor.

Park & Drive Anlagen erleichtern die Bildung von Fahrgemeinschaften. Sie verschaffen den Pendlern einen finanziellen Vorteil und auch die Umwelt wird durch die Einsparung von Pkw-Fahrten entlastet. Die Errichtung einer Park & Drive Anlage wurde notwendig, da der Bedarf auf Grund der vielen Pendlerinnen und Pendler in dieser Region gegeben ist.

Um ein geordnetes Abstellen der Fahrzeuge zu ermöglichen wurde eine Bodenmarkierung auf-gebracht und in den Abend- und Nachtstunden sorgt eine Beleuchtung für mehr Sicherheit. Die Ausgestaltung und Errichtung der Park & Drive Anlage wurde von der Straßenmeisterei Kirchberg ausgeführt, der Grund wurde von der Marktgemeinde Kirchberg zur Verfügung gestellt, die auch die Erhaltung dieser Anlage übernimmt. Die Gesamtkosten von rund 32.000 Euro werden zu je 50 Prozent von der ASFINAG und dem Land NÖ getragen.