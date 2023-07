Info-Nachmittag: „Gewalt hat viele Gesichter“ - aber was soll man tun?

Eingeladen hatten die „Wir Niederösterreicherinnen St. Andrä-Wördern“, moderiert wurde die Veranstaltung von Gemeinderätin Susanne Kittinger. Impusvorträge kamen von Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl („Aktive Gewaltschutzarbeit und Unterstützung der Polizei – Status Quo im Tullner Bezirk“), Sophie Hansal, vom Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen („Gewalt gegen Frauen – Wo finden betroffene Unterstützung? Anlaufstellen in Niederösterreich – Wie unterstütze ich eine von Gewalt betroffene Frau?“), Anna Sonnleitner („Das Gewaltschutzzentrum NÖ stellt sich vor – wohin kann ich mich wenden“) sowie Nico Bogner („Coming Home Safe – dank Handy-App zum Fahrservice für einen sicheren Heimweg“).

„Wir sind weder hilf- noch wehrlos!“

Gabriela Würth bereitete die Diskussionsrunde vor, bei der wichtige Informationen, Tipps zu Selbstschutz, Beratung und Anlaufstellen erörtert wurden. Dabei wurde auch auf die viele Gesichter der Gewalt eingegangen: verbal, psychisch oder physisch, zu Hause, bei der Arbeit, in der Freizeit oder in den sozialen Medien. „Mit unserer Einladung zu diesem Info-Nachmittag an Frauen und Mädchen im Bezirk wollten wir in einem ersten Schritt das so ernste Thema ansprechen, die Möglichkeiten aufzeigen, die wir haben und diese bekannter und bewusster machen. Wir sind weder hilf- noch wehrlos!“, fasste Gabriela Würth, Leiterin der „Wir Niederösterreicherinnen St. Andrä-Wördern“ zusammen, „es freut mich sehr, dass wir so hochkarätige Expertinnen gewinnen konnten, mitzuhelfen.“ Übrigens: Rund um die Uhr erreichbar ist die NÖ Frauen-HelpLine 0800 222 555.