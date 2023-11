Octoplus übersiedelt von Ried nach Tulln

Das aktuell in Ried am Riederberg angesiedelte IT-Unternehmen Octoplus übersiedelt 12 Jahre nach seiner Gründung nach Tulln. „Der Hauptgrund für den Standortwechsel ist unter anderem der Bedarf nach Büroraum mit einem großen Besprechungstisch“, erklärt Geschäftsleiter Robert Marold. Nach zuvor knapp 13 Jahren bei Microsoft hatte er im Jahr 2012 Octoplus IT gegründet. „Ein Besprechungstisch klingt sehr analog und ist es auch“, sagt Marold, „aber auch IT-affine Menschen müssten sich 1:1 austauschen können. Und wenn die Zahl derer gegen zehn geht, benötigt man ein Büro mit entsprechender Infrastruktur.“

Ebenfalls in Tulln wird ein IT-Thinktank angesiedelt, der sich mit den vielfältigen Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Risiken der Digitalisierung im Alltag beschäftigen wird. „Uns ist es wichtig zu signalisieren, dass wir beide Seiten der Medaille kennen. Die Chancen und Möglichkeiten aber auch die Nachteile der Digitalisierung“, betont Marold, „keine technologische Entwicklung in der Geschichte der Menschheit hatte nur Vorteile.“ Nur wenn man sich dessen bewusst sei, könne man Lösungen entwickeln, die einen echten Mehrwert bringen.

Der Thinktank wird mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großer IT-Unternehmen wie Microsoft, HP, Dell, Cisco oder auch SAP besetzt sein. „Der Umstand, dass die Personen nicht mehr für diese Unternehmen tätig sind garantiert einerseits die Unabhängigkeit des Thinktanks, gleichzeitig bürgt deren tiefgehendes Know-How für die Qualität der Ergebnisse, die geliefert werden“, erklärt Marold abschließend.