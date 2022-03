Firefly-DJs in Tulln: Am Mischpult gibt es keine Grenzen

Wenn der Bass durch die Adern pumpt, rückt alles andere in den Hintergrund. Einzig der Beat zählt – und den genießen wir alle gleich. Wenn die Firefly-DJs auf der Bühne stehen, ist Party angesagt – Inklusion inklusive.

Seit fünf Jahren ist der Firefly Club in Niederösterreich aktiv. Das Motto – „Musik: inklusiv“ – leben die Mitglieder am Mischpult aus: Der Verein bildet nämlich Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu DJs aus und veranstaltet integrative Partys.

„Musik ist mein Leben“

Eine große Fete steht für den Club am Samstag (5. März) in der Kunstwerkstatt an. Die Firefly-DJs feiern das halbrunde Jubiläum mit einem stimmungsvollen Mix – Schlager, Klassiker und Party-Hits werden die Stimmung ordentlich anheizen.

Was ist das Besondere an der Musik? „Alles!“ oder „Musik ist mein Leben“ sind die jungen Plattenaufleger motiviert.

Die Vorfreude auf den Auftritt ist groß, auch wenn ein bisschen Lampenfieber mitspielt. Am Abend selbst rückt aber auch das in den Hintergrund. Was zählt: Spaß haben, feiern, tanzen. Und: die Anerkennung vom Publikum genießen.

