Drei Tage „Hello Summer“ in Tulln ab 28. Juni

Zum Schulschluss geht’s an drei actionreichen „Hello Summer“-Tagen rund in Tullns Innenstadt. Den Start macht der Rosenarcadelauf am Mittwoch, 28. Juni, gefolgt von der Shopping Gala mit verlängerten Öffnungszeiten am Donnerstag, 29. Juni, und dem großen Schulschlussfest am Freitag, 30. Juni, dem letzten Schultag.

„Zum Schulschluss ist ausgelassene Stimmung vorprogrammiert – und das wollen wir heuer mit gleich drei Tagen vollem Programm unterstreichen und den Besuch der Tullner Innenstadt noch attraktiver machen. Wir haben seitens des Unternehmensservice Tulln ein vielfältiges Rahmenprogramm auf die Beine gestellt und die Innenstadtbetriebe haben bunte Aktionen und Schnäppchen vorbereitet. Da ist für alle Generationen und Geschmäcker etwas dabei“, sagt Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka. „Ein dynamischer Stadtkern besteht aus der Kombination attraktiver Geschäfte und einer stimmungsvollen Atmosphäre, die zu einer guten Zeit für die ganze Familie einlädt – denn dann verweilt man gern zum Bummeln, Essen und Trinken“, ergänzt Bürgermeister Peter Eisenschenk.