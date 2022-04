Hautkrebs: Vorsorge und Früherkennung dank Firma am Tulbingerkogel

Werbung

Weißer Hautkrebs zählt zu den häufigsten bösartigen Krebserkrankungen, der schwarze zu den tödlichsten. Jeder fünfte hellhäutige Mensch entwickelt im Laufe des Lebens Hautkrebs. Die Ursachen für das Auftreten reichen bis ins Kindesalter zurück – so können fünf schwere Sonnenbrände in der Jugendzeit das Risiko jenseits der 50er-Jahre sogar verdoppeln.

Pelpharma, ein Pharmaunternehmen mit Sitz am Tulbingerkogel, setzt auf Vorsorge und medizinische Früherkennung. Neu im Sonnenschutz-Sortiment: Heliocare 360° AK – ein topisches Hautfluid, das die Reparatur bereits geschädigter DNA-Zellen unterstützt.

Werner N. Peljak, Gründer und Geschäftsführer des Tulbinger Unternehmens hat mit seiner Firma ein beachtliches Ziel: „Unsere Philosophie ist, dass wir jedes Jahr ein bis zwei wirklich neue Produkte bringen, die einen Mehrwert für Patienten darstellen.“

Früherkennungs-App mit Ampelsystem

Mit der Heliocare-Produktserie ist das gelungen. Der Pharmabetrieb geht in Sachen Hautkrebs-Vorsorge aber noch einen Schritt weiter und startet eine Kooperation mit dem Grazer Startup medaia, das die auf künstlicher Intelligenz basierte App SkinScreener entwickelt hat.

Peljak: „Das ist eine sinnvolle Kombination. Das eine Produkt versucht, zu verhindern und das andere Produkt versucht, möglichst früh etwas Negatives zu entdecken und die Leute frühzeitig und rechtzeitig zu den Hautärzten zu bringen.“

User fotografieren ihre Muttermale – mit einem Ampelsystem stuft die App das Risiko ein. Eine frühe Diagnose kann Leben retten: „Selbst beim tödlichsten aller Hauttumore, dem schwarzen Hautkrebs, gelingt eine Heilung in über 95 Prozent der Fälle, wenn der Tumor in seinen Frühformen erkannt wird“, verdeutlicht Christian Posch, Dermatologie-Abteilungsvorstand an den Kliniken Hietzing/Ottakring, im Rahmen einer Pressekonferenz. Und diese Früherkennung gelingt am besten durch das Zusammenspiel aus neuen Technologien und dermatologischer Fachexpertise.

