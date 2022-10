„Karl Ritter Von Ghega-Preis“ für die Tullner BOKU

Der „Karl Ritter von Ghega-Preis“ wurde bereits zum 35. Mal vergeben, diesmal erhielt die Universität für Bodenkultur in Tulln den Preis für die beste Innovation aus Forschungseinrichtungen. Ihr Projekt drehte sich um kreislauffähige Holzwerkstoffe der Zukunft - von Spanplatten bis zum 3D-Druck.

Ein biobasiertes Bindemittel für Holzwerkstoffe soll Recycling ohne weitere Klebstoffe ermöglichen. Die Preise sind jeweils mit 4.000 Euro dotiert und gehen an die jeweils beste Innovation von Forschungseinrichtungen, von großen Unternehmen und Kleinunternehmen. Zusätzlich gibt es den Hauptpreis in der Höhe von 10.000 Euro, der heuer an die Test Fuchs GmbH für einen Stromgenerator ging, der mit Wasserstoff betrieben wird.

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker erklärt: „Innovationen sind ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens - nur wer sich weiterentwickelt, kann im Wettbewerb bestehen.“

