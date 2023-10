Siegercheck: 10.000 Euro an IFA-Tulln

Univ.-Prof. Rudolf Krska, Leiter des Instituts für Bioanalytik und Agro-Metabolomics am Boku-Department für Agrarbiotechnologie IFA-Tulln, konnte sich über die Auszeichnung zum „FFoQSI-Benchmark Champ 2023“ inklusive 10.000 Euro Siegerscheck freuen. Dieser Team-Award wurde vom österreichischen K1 Kompetenzzentrum für Futter- und Lebensmittelqualität, -sicherheit & Innovation FFoQSI (ausgesprochen "Foxi" - mehr Infos unter ffoqsi.at) in diesem Jahr erstmals vergeben und von CEO Jürgen Marchart in St. Pölten überreicht.

Der Preis wird in dem von Univ.-Prof. Martin Wagner (VetMedUni) geleiteten Zentrum für das wissenschaftlich erfolgreichste Team des Jahres innerhalb von FFoQSI vergeben. Die Kriterien für die Preisvergabe reichen von der Anzahl der abgeschlossenen und publizierten Arbeiten bis hin zur Zitierungsrate der wissenschaftlichen Artikel.