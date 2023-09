„MS Wissenschaft“ legt in Tulln an

Das Forschungsschiff „MS Wissenschaft“ legt von Mittwoch, 20., bis Freitag, 22. September, in Tulln an. Besucher können sich an Bord im Rahmen der Ausstellung „Unser Universum“ mit vielen spannenden Fragen beschäftigen. Darunter: Woraus besteht das Universum? Was sind schwarze Löcher? Gibt es außerirdisches Leben?

„Wir wollen zeigen, dass Wissenschaft und Forschung nicht nur für die Bewältigung unserer aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen wichtig sind, sondern vor allem auch außerordentlich spannend. Speziell das Universum regt die Fantasie der Menschen seit jeher an. Da es in weiten Teilen noch immer unerforscht ist, ist es umso spannender, dass man im Rahmen der Ausstellung einen Einblick in die aktuellsten Forschungsprojekte erhält“, erzählt Landesrat Stephan Pernkopf.

Die MS Wissenschaft ist ein Binnenfrachtschiff mit einer interaktiven Ausstellung an Bord. Die 30 Exponate sind informativ gestaltet, der Spaß kommt dabei aber trotzdem nicht zu kurz: Mit Hilfe von Virtual Reality kann man die Reise durch die Milchstrasse erleben oder Forschenden zum Gipfel des Cerro Armazones in Chile folgen, wo das größte Teleskop der Welt entsteht. Bei einem Quiz findet man heraus welche Alltags-Technologien eigentlich aus der Weltraumforschung stammen und was Brettspiele mit Astronomie zu tun haben.

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei und besonders für Jugendliche ab zwölf Jahren geeignet. Täglich um 17 Uhr und am Wochenende zusätzlich um elf Uhr gibt es kostenlose Highlight-Führungen. Schulklassen können die Ausstellung schon ab neun Uhr besuchen. Eine Anmeldung für Gruppen und Schulklassen ist vorab erforderlich. Informationen dazu gibt es unter noe.gv.at/ms-wissenschaft.

Wer noch mehr in das Abenteuer Wissenschaft eintauchen möchte, hat dazu auch im Rahmen der Science Academy die Möglichkeit: Noch bis zum 15. Oktober können sich Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren für einen der acht Lehrgänge bewerben. Im Lehrgang Weltraum wird zum Beispiel das Leben und Arbeiten im Weltraum, am Mond oder Mars beleuchtet. Mehr Informationen finden sich unter sciencecenter.noe.gv.at.