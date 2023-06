Ausgezeichneter Wein

Beim Ab Hof-Verkauf mit einem Teil der Auszeichnungen: Christian Marchhart, Georgine Zimmermann, Ella und Gemeinderat Karl Stadler. Foto: Monika Gutscher

Die Winzerfamilie Marchhart aus Chorherrn ist naturverbunden und motiviert - mit viel Freude an der Arbeit im Weingarten. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, wenn auch der produzierte Wein international ausgezeichnet wurde. Bei der „International Trophy“ in Frankfurt wurde der trockene „Gelber Muskateller“ - Jahrgang 2020 des Weinguts Marchhart mit Gold ausgezeichnet. Verkoster aus der ganzen Welt (Önologen, Sommeliers, Restaurantbetreiber, Produzenten, Winzer und Weinliebhaber) strömen jedes Jahr nach Frankfurt, um die besten Produkte zu prämieren.

Christian Marchhart freut sich über diese besondere Auszeichnung und erklärt: „Unsere Weintrauben werden von Hand gelesen und wir pressen sie schonend mit einer modernen pneumatischen Weinpresse. Unsere Weinfässer reinigen wir auf ganz natürliche Art und Weise, mit Wasserdampf - also frei von Chemikalien. Wir füllen unsere Weine selbst ab und auch unsere Etiketten gestalten wir selbst.“ All das sind für das Weingut in Chorherrn entscheidende Faktoren, damit besondere Weine entstehen.

Auch bei der Produktprämierung der Ab Hof Messe Wieselburg war das Weingut heuer erfolgreich. Mit der Auszeichnung "Das goldene Stamperl" werden jährlich die besten Brände und Liköre aus bäuerlicher Produktion aus Österreich und den benachbarten Ländern prämiert. Der Erdbeerlikör wurde mit Gold ausgezeichnet, der Rotweinlikör „Cuvée“ mit Silber. Außerdem erhielten der Nuss-, Karamell- und Eierlikör das NÖ Landessiegel.

Weinverkauf mit Verkostung ist beim Schlawiner-Weingut Marchhart (Kellerstraße 70 in Chorherrn) jeden Freitag von 13 bis 19 Uhr möglich. „Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen schon im Vorhinein viel Spaß und Genuss beim Durchkosten“, so Christian Marchhart.