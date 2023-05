Norwegische Regionalentwicklung besucht Tulln und Wagram

Die Stadt Tulln und die Kleinregion Wagram, mit ihren neun Gemeinden, waren Gastgeber einer zwölfköpfigen Delegation von norwegischen Regionalentwicklern der Universität Volda.

Eine interessante Besichtigungstour zeigte die rund um Tulln stark fokussierten Themen: Stadt des Miteinanders, Klimaschutz und saubere Energie. Cornelia Hebenstreit (Abteilungsleiterin Straße und Verkehr) führte die Gruppe zu den innovativen Highlights der Stadtentwicklung und Stadterneuerung, wie der Donaulände, der Baustelle des bisher versiegelten Nibelungenplatzes, dem lebendigen Hauptplatz sowie den gärtnerisch akzentuierten, verkehrsberuhigten Straßen der Innenstadt. Entlang des Weges blieben auch die besonderen Kultur-, Garten- und Mobilitätsangebote der Stadt nicht unerwähnt, das Egon Schiele Museum, die Donaubühne, das Danubium, die Garten Tulln und das E-Shuttlesystem LISA.Tulln.

Bürgermeister Peter Eisenschenk meinte: „Es ist uns immer eine große Ehre, unsere Projekte vorzustellen und uns mit anderen Gemeinden und Städten aus dem In- und Ausland auszutauschen. Konstruktive Zusammenarbeit ist immer wichtig – einerseits um die besten Lösungen für Probleme zu finden und andererseits um als Menschheit wieder enger zusammenzurücken.“ Christine Schneider, Geschäftsführerin NÖ.Regional, ergänzte: „Ob Niederösterreich oder Norwegen, wir haben ähnliche Herausforderungen: Die Stärkung des Miteinanders und der regionalen Identität, historische Baubestände und die Klimakrise. In der NÖ Stadterneuerung finden wir fast immer Lösungen gemeinsam mit den Gemeinden für nachhaltige Impulse und wegweisende Strategien.“

Beim Wagramheurigen Thyri in Eggendorf, wo die Stadt- und Regionalentwicklungstour ihren Abschluss fand, stellte Leo Weinlinger, der stellvertretende Kleinregionsobmann, die Kleinregion Wagram kurz vor: Zurzeit wird konzentriert an einem regionalen Wanderwegenetz, an einer zukunftstauglichen Mobilität sowie einer Steigerung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energiegewinnung gearbeitet. Um auch den Wagramer Wein professionell kennenzulernen, führte das Weingut Thyri die Gäste gekonnt durch eine Weindegustation in Englisch.

