NÖN: Herr Marecek, bei „Das ist ein Theater“ geht es um Kollegen, Regisseure, Direktoren und viele mehr. Wer war, oder ist, Ihr Lieblings-„Theatermensch“?

Marecek: Eigentlich Ernst Haeusserman. Wahrscheinlich weil ich mit ihm die meiste Zeit verbrachte. Er war, gemeinsam mit Franz Stoß Direktor des Theaters in der Josefstadt, danach Direktor des Burgtheaters und in seinen letzten Lebensjahren wieder Direktor der Josefstadt. Haeusserman war außerdem ein brillanter Regisseur und Schriftsteller; und er war ein Mann mit einigen herausragenden Eigenschaften. Er hatte beispielsweise den schnellsten Witz, den ich je bei einem Menschen erlebt habe. Dieser Witz kam völlig ansatzlos und kannte auch keinerlei Tabus. Ich erzähle in meinem Programm “Das ist ein Theater!” auch zahlreiche sehr lustige Anekdoten über diesen außergewöhnlichen Theatermenschen.

Was bewegt Sie zu Ihren Abenden, die gespickt mit Anekdoten und Geschichten rund um das Theater sind?

Am Programm “Das ist ein Theater!” arbeite ich bereits ein Leben lang, da das Sammeln von Anekdoten ein Hobby ist, das ich seit ich Schauspieler bin pflege. Ich liebe Geschichten und Anekdoten und kann nicht genug davon bekommen. Ich habe, speziell als junger Schauspieler, die alten und ehrwürdigen Kollegen nach Anekdoten förmlich ausgesaugt und konnte stundenlang ihren Erzählungen zuhören.

Kennen Sie Sieghartskirchen? Welche Verbindung haben Sie zu dieser Marktgemeinde?

Schloss Plankenberg und Sieghartskirchen sind für mich in einem Atemzug zu nennen, vor allem durch den künstlerischen Hintergrund rund um den Impressionisten Jakob Emil Schindler und seine Tochter Alma Mahler-Werfel, die hier einige Zeit wohnten. Das Gebiet rund um Tulln ist aber auch eine Region mit einigen herausragenden Gastronomen. Als ich noch am Theater in der Josefstadt spielte, verging kaum ein Wochenende wo ich nicht mit meiner Familie die kulinarischen Spitzen einiger von mir sehr geschätzten Köche und Gastwirte dieser Gegend genießen konnte.