Lukas Resetarits im NÖN-Gespräch über „Kabarett und Kottan“

NÖN: Mit „Kottan“ wurden Sie erstmals auch international wahrgenommen, was zu interessanten Vergleichen führte. Ein deutsches Blatt bezeichnete Sie als „milchrahmstrudelgemästeten Ottakringer Wohnküchen Redford“…

Lukas Resetarits: Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Das hat eine Dame geschrieben in einem durchaus von Sympathie getragenen Artikel, was damals alles andere als selbstverständlich war.

Weil in „Kottan“ die Polizei karikiert und persifliert wurde?

Resetarits: Krimis waren etwas Ernsthaftes und ich habe das Ganze in die Blödelei hineingezogen. Es gab hassende Gegner und glühende Befürworter, aber geschaut haben alle, die einen schäumend vor Wut, die anderen vor Begeisterung. Die Serie war ein echter Straßenfeger.

Wie wurde das bei der echten Polizei aufgenommen?

Resetarits: In den unteren Etagen der Hierarchie durchwegs gut. Da haben mir Polizisten viele Geschichten erzählt, die deutlich ärger waren als alles, was wir je gespielt haben. Aus den oberen Etagen hieß es eher: „Das schauen wir uns sicher nicht an!“ Aber seltsamerweise wurde dann auch dort häufig wörtlich aus der Serie zitiert.

Hat der Kottan auch etwas bewirkt?

Resetarits: Ohne goschert zu sein: Ohne uns hätte es den „Schimanski“ nicht gegeben. Vor Kottan mussten die deutschen Fernsehkrimis immer sehr ernsthaft sein. Wir haben sozusagen eine Türe geöffnet. Und wir wurden auch nicht hochdeutsch synchronisiert. Es gab eine Diskussion, bei der auch Fritz Muliar anwesend war. Er sagte den legendären Satz „Den Hans Moser haben s‘ ja auch verstanden.“

Werden Sie noch heute auf den Kottan angesprochen?

Resetarits: Die ganz Jungen kennen ihn nicht mehr, aber er ist präsenter als man vermuten würde. Ich habe aber von Anfang an Wert darauf gelegen die Welten von Kabarett und Kottan zu trennen. Kabarett-Veranstalter durften nicht mit Kottan werben. Obwohl mir die Serie natürlich neue Zuschauerschichten eröffnet hat. Von den Kottan-Schauern, die ins Kabarett gekommen sind, ist mir etwa ein Drittel bis die Hälfte als Publikum geblieben.

Ihr erstes Kabarett hieß „Rechts – Mitte – Links“. Ein zeitloser Titel…

Resetarits: Das war 1977, heute müsste es wohl eher „Rechtsaußen – Rechts – Rechtsmitte“ heißen. Ich war so nervös! Ich bin davor weinend am Boden gelegen, weil ich so an mir selbst gezweifelt habe. Aber das Feuilleton jubelte und die Vorstellungen waren ausverkauft. Bei der Kulisse (Anm: Bühne in Wien) waren die Leute um die Ecke angestellt.

Die vielen Gesichter des Lukas Resetarits. Foto: Katrin Werzinger

Jetzt spielen Sie bereits ihr 29. Programm „Über Leben“. Wissen Sie, welches ihr größter Erfolg war?

Resetarits: Ich bin kein Mensch der Superlative und ich führe keine Statistiken. Aber die Säle wurden immer größer - und eine große Rolle dabei spielte Erich Schindlecker mit seiner Agentur.

Und mit seinem Bruder Fritz, der auch ihre Biografie schrieb, erarbeiteten sie viele Jahre gemeinsam die Programme…

Resetarits: Ja, und wir hatten eine Riesen-Gaudi dabei. Vieles von dem, was wir da geschrieben und gespielt haben, hat es gar nicht in die Programme geschafft. Seit auch schon vielen Jahren arbeite ich jetzt mit meiner Tochter Kathrin. Wichtig ist für mich die dialektische Auseinandersetzung mit Themen. Meine Programme haben kein fixes Buch, es ist auch keine echte Improvisation, aber ich brauche eine gewisse Flexibilität. Unlängst hat meine Enkelin nach einer Vorstellung zu mir gesagt: „Opa, ich pack ‘s nicht: Vor ein paar Monaten war das ja noch ganz etwas Anderes!“

Der zweite Teil der Lukas Resetarits Biografie mit dem Titel "Kabarett und Kottan" ist im Ueberreuter-Verlag erschienen. Foto: Ueberreuter

Außerdem sind Sie ein begnadeter Erzähler…

Resetarits: Das mache ich aber auch sehr gerne! Ich sehe Bilder vor mir, beschreibe sie und dann sieht sie auch das Publikum. Im aktuellen Programm zum Beispiel von einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt aus einer Zeit als man noch keine Spritze bekam und auch nicht danach gefragt wurde…

Ihr vorheriges Programm hieß „Das Letzte“. Denken Sie manchmal wirklich ans Aufhören?

Resetarits: Für einen Menschen meines Alters eher ungewöhnlich: Ich habe keine Hobbys. Lesen zähle ich nicht dazu, das ist für mich selbstverständlich wie atmen. Ich habe immer schon alles gelesen, was ich in die Finger bekam. In dieser Hinsicht habe ich meinen Eltern viel zu verdanken. Aber zu Ihrer Frage: Nein, ich denke nicht ans Aufhören.