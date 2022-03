Vor Tulln-Auftritt: Joesi Prokopetz über das Wiener-Sein

Am Freitag, 25. März, spielt Joesi Prokopetz im Danubium die Niederösterreich Premiere von „Vienna waits for you“. Wie der Name seines aktuellen Kabarettprogrammes schon verrät, dreht sich an diesem Abend alles um Wien und die Wiener. Die NÖN sprach mit dem Künstler, der vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feierte.

NÖN: Herzliche Gratulation zum runden Geburtstag! Haben Sie groß gefeiert?

Joesi Prokopetz: Ich habe noch nie gerne gefeiert und habe mir selbst zum Geburtstag extra eine weitere Vorpremiere angesetzt. Außerdem handelt es sich diesmal um eine Art Schwellenereignis: Mit 70 tritt man endgültig in das ein, was man Restleben nennt – alles andere wäre Realitätsverweigerung.

„Vienna waits for you“ - wie beschreiben Sie hier den typischen Wiener?

Es geht nicht darum, wie er durch Klischees verfremdet wird. Bei mir wird er bis zur wahren Kenntlichkeit abgeschminkt: Er ist missmutig, nörglerisch, intolerant, nostalgisch und misanthropisch, dazu noch ein Meister des Verdrängens und der Missgunst. Dabei ist es aber wichtig festzuhalten, dass das Wiener-Sein nicht an Wien gebunden ist. Ab einem gewissen Alter, ich sage jetzt einmal 55 Plus, kann der Vorarlberger genauso zum Wiener werden wie beispielsweise der Finne. Neben dem Choleriker, dem Phlegmatiker, dem Melancholiker und dem Sanguiniker ist der Wiener für mich ein eigenes Persönlichkeitsmodell.

Das klingt jetzt alles nicht unbedingt freundlich. Gibt es auch etwas Positives über den Wiener zu sagen?

Nein, aber das Ganze ist ja weder ein Gefälligkeitsgutachten noch eine sozialpsychologische Abhandlung. Es wird mit einem Augenzwinkern gesagt. Aber Kabarett muss immer auch ein bisserl wehtun, sonst ist es nicht mehr als mehrheitsfähiges Schmähführen auf offener Bühne.

Sie haben gesagt, der Wiener sei auch eine Alterserscheinung. Aber Sie selbst haben den Hofer mit gerade einmal 19 Jahren geschrieben. Und in dem Lied ist sehr viel vom typischen Wiener enthalten…

Als junger Mensch kann man kein echter Wiener sein, aber mit der Zeit setzt sich der Habitus durch. Ich bin ja in einem hochwienerischen Biotop in der Gegend Ottakring/Gallitzinberg aufgewachsen, das hat mich natürlich beeinflusst und so ist auch diese „Ballade des archetypisch Schuldigen“, wie der Hofer auch genannt wird, entstanden.

Auf dem Werbefoto für das Programm reichen Sie ein Punschkrapferl, das hat doch sicher auch Symbolkraft?

Natürlich: Außen rosa-rot, innen braun und durchtränkt mit Alkohol. Wie gesagt: Es ist keine Liebeserklärung an die Wiener, sondern eine Feststellung. Der Wiener selbst macht ja keinen Hehl daraus, dass er so ist, und in meinem Programm wird das mit vielen praktischen Beispielen belegt.

Vor der NÖ-Premiere in Tulln: Haben Sie ein Profil für den typischen Niederösterreicher?

Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber der Niederösterreicher ist viel heterogener und nicht so klischeebehaftet. Ich sehe daher auch keine Notwendigkeit ihn abzuschminken.

TullnKultur und die NÖN verlosen 3x2 Karten für die NÖ Premiere von „Vienna waits for you“ im Danubium. Wer am Freitag, 18. März, bis 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

