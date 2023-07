5.2 Millionen Euro für Bildung

Land und Gemeinden arbeiten eng zusammen, um gemeinsam zahlreiche Projekte umsetzen zu können – auch, wenn es um moderne Lern- und Spielwelten für Kinder und Jugendliche in Niederösterreich geht. „Deshalb greifen wir den Gemeinden mit dem Schul- und Kindergartenfonds unter die Arme, wenn es um unsere Betreuungs- und Bildungseinrichtungen geht. Im ersten Halbjahr 2023 konnten wir so gemeinsam mit den Gemeinden Investitionen in der Höhe von 5,2 Millionen Euro für unsere Kindergärten und Schulen im Bezirk Tulln auf den Weg bringen“, sagen dazu Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann unisono.

„Jeder Euro, den wir in unsere Kinder investieren, den investieren wir in die Zukunft. Wir können schon heute ein breites Betreuungsangebot anbieten, durch den laufenden Ausbau wird es noch besser. Danke an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die gemeinsam mit dem Land diese wichtigen Projekte entwickeln“, ergänzt Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger.