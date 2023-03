Tullner Jägerschaft mit Einschränkungen konfrontiert

Die Hegeringleiter Paul Schaufler und Josef Leckl luden ÖVP-Bürgermeister Georg Hagl und Bezirksjägermeister Alfred Schwanzer zur Trophäenschau in das Gasthaus Bruckner in Baumgarten, wo man das vergangene Jagdjahr Revue passieren ließ. „Wieder ein Jahr vollgepackt mit Ereignissen und Themen, die wir in unserer ursprünglich uneingeschränkten Leidenschaft zur etablierten Jagd heute zum Teil sehr einschränkend und hautnah erleben müssen“, sagte Schaufler. Dabei gebe es mehrere Faktoren: extreme Wetterereignisse, Verkleinerung der Bestände durch Raubwild, intensive Landwirtschaft, Einschränkungen beim Nahrungsangebot.

Selbst auferlegte Schonzeiten für Niederwild

Bei Hase und Fasan verzeichnen wenige Revierteile einigermaßen erfreuliche Zuwächse, die restlichen Niederwildreviere beklagen drastische, oft nachhaltige Rückgänge. Die Jagdleiter aus dem Hegering Donauauen berichteten, dass die Beunruhigung durch die Maßnahmen aufgrund des Eschentriebsterbens eine relativ schwache Reh- und auch Hirschbrunft zur Folge hatte. Allgemein müsse man eine bessere Harmonisierung unterschiedlicher Nutzungsinteressen anstreben. Die Jägerschaft beleuchtet mittlerweile sehr kritisch ihre Jagdstrategien und reagiert mit selbst auferlegten Schonzeiten für Niederwild.

Zum Abschluss wurden Abzeichen und Medaillen für 2022 stattgefundene Schießwettkämpfe verliehen. Besonders hervorzuheben ist, dass Hegering Tullner Feld Platz eins und Hegering Donauauen Platz drei beim Bezirksschießtag erreichen konnten.

