Jägerschaft im Bezirk Tulln und vierbeinige Eindrindlinge

Das Bild des Jägers ist bei den meisten von uns schon von Märchen in der Kindheit geprägt. Oftmals werden Jägerinnen und Jäger auch kritisiert oder als Trophäenjäger verschrien. Eigentlich sind die Aufgaben gerade von Revierjägerinnen und Revierjägern wesentlich komplexer und tragen maßgeblich zu einem symbiotischen Zusammenleben von Mensch und Tier in einem der beliebtesten Naherholungsgebiete auch im Bezirk Tulln bei.

Wildbestände regulieren, Jagdhunde führen, die Öffentlichkeit über Jagd und Natur informieren - das sind nur einige der Aufgaben von Jägerinnen und Jägern in ihren Revieren. Wer die Jagd in Österreich ausüben will, muss eine Jagdkarte - dasselbe wie Jagdschein - erwerben. Vor dem erstmaligen Erwerb ist die erfolgreiche Ablegung der Jungjägerprüfung notwendig. Es gibt in jedem Bundesland eine eigene Landesjagdkarte. Die Jagdausbildung dauert etwa vier Monate. Die Ausbildung zum Revierjäger beziehungsweise zur Revierjägerin dauert dann nochmals drei Jahre.

Mehr Jungjäger und mehr Jägerinnen

Im Bezirk Tulln gibt es 1.756 Jäger, geschätzt 15 Prozent davon sind Frauen. Die Zahl der Jungjäger weist in den letzten Jahren eine steigende Tendenz auf, bei den Kursteilnehmern für die Jagdprüfung ist auch die Frauenquote mit 20 bis 30 Prozent höher. „Das Motiv für die Jagdprüfung ist oft nicht die Jagd an sich, denn die findet mit geringer weiblicher Beteiligung statt, sondern Interesse an der Haltung und Züchtung von Jagdhunden, auch das Jagdhornblasen ist mit ein Grund“, vermutet Bezirksjägermeister Alfred Schwanzer.

Er nimmt auch zu aktuellen Themen der Jägerschaft Stellung: „Experten haben es zwar befürchtet, aber bis jetzt ist die afrikanische Schweinepest in Ungarn ,stehengeblieben' und hat die Grenze nach Österreich noch nicht überschritten. Aber natürlich gelten für die Jagd in Ungarn strengste Hygienemaßnahmen.“ Nördlich der Donau sei mehrmals ein Wolf gesichtet worden, vermutlich handle es sich um ein Einzeltier. Nach Meinung des Bezirksjägermeisters sind sowohl die möglichen Schäden durch die afrikanische Schweinepest als auch jene durch den Wolf für die Landwirtschaft bedrohlicher, weil ja kein Jäger vom Wildbestand leben muss.

„Den Klimawandel bemerken wir am Ausbleiben der Zugvögel, aber auch die Enten, die im Winter aus Nordeuropa zu uns gekommen sind, verbringen aufgrund der milderen Temperaturen den Winter nördlich von uns“, ergänzt der Bezirksjägermeister.

Der Wildbestand im Bezirk ist bei Rehwild sehr gut, Hirsche gibt es nur in wenigen Revieren.

Niederwildbestände sind aufgrund von Monokulturen in den letzten Jahren gesunken, viel Einfluss hat auch die Wetterlage in der Brutzeit. „Auch die immer mehr werdenden Hunde, die Beunruhigung hervorrufen, wirken sich negativ auf die Population aus“, meint Schwanzer.

Dies bestätigt auch Wolfgang Straub, ehemals Bezirkshauptmann des Bezirks Wien-Umgebung, leidenschaftlicher Jäger und auch jahrelang Mitglied des Niederösterreichischen Landesjagdverbands Bezirksstelle Tulln: „Sehr viele Rehkitze werden jedes Jahr von Hunden gerissen. Wir sind da in einem zweistelligen Bereich.“

Hund dürfen im Wald nicht frei laufen

Straub nimmt an, dass es vor allem das mangelnde Wissen der Bevölkerung ist, das zu solchen Fällen beiträgt. „Natürlich kann ich verstehen, dass man seinen Hund freilaufen lassen will, aber im Wald dürfen sie nicht frei laufen“, appelliert Straub an die Vernunft von Herrchen und Frauchen. Sollte eine Jägerin oder ein Jäger einen Hund beim Jagen eines Wildtieres erwischen, ist er laut Jagdgesetz berechtigt, den Hund zu erschießen.

Straub empfiehlt daher, entweder eine Hundefreilaufzonen zu besuchen oder seinen eigenen Vierbeiner mit einer langen Leine durch den Wald zu führen, damit dort alle nebeneinander leben können.