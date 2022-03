Bezirk Tulln: Kriminalität sinkt, Klärungsquote steigt

Gute Nachrichten sind in Zeiten von Coronakrise und Ukraine-Krieg gefragt. Polizei und Bezirkshauptmannschaft können liefern. In der Kriminalitätsstatistik für 2021 ging die Zahl der Delikte in den meisten Bereichen zurück, während die Klärungsquote stieg (siehe Infobox).

„Wir arbeiten sehr gut mit Bevölkerung und Bezirkshauptmannschaft zusammen, egal auf welcher Ebene“, erklärt Bezirkspolizeikommandantstellvertreter Philipp Harold einen Erfolgsfaktor. Sehr niedrig war mit 18 etwa die Zahl der Einbrüche (Wohnungen, Häuser und Firmen) im Einzugsbereich der Dienststelle Tulln.

Klärung in Sachen Cybercrime oft schwierig

Ein paar weniger gute Nachrichten sind aber auch in der 2021er-Statistik enthalten. So stagniert zwar die Zahl der Gewaltverbrechen aber der Anteil an schweren Delikten stieg. Und wie schon in der Verkehrsstatistik (die NÖN berichtete) stieg auch in Sachen Kriminalität die Zahl der Kontrolldelikte, etwa im Suchtmittelbereich: Bei Konsum ging die Zahl der Anzeigen von 44 auf 104 hinauf, bei Verkauf von vier auf acht.

Schwierig ist die Klärung in Sachen Cybercrime, weil Täter(-gruppen) häufig international agieren. Kriminaldienstreferent Josef Gurschl appelliert: „Gehen Sie sorgsam mit ihren Daten um und urteilen Sie kritisch, bevor Sie Links oder Dateianhänge öffnen.“

Gut gelaufen ist 2021 in Sachen Corona-Kontrollen. „Wir erhielten überwiegend auffallend positive Resonanz aus der Bevölkerung“, betont Bezirkshauptmann Andreas Riemer. Das gelte für Privatpersonen genauso wie für Gewerbetreibende oder Gastronomen.

