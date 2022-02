Kirchberger Musikverein im neuen Zuhause

Ganz im Zeichen des Dankes an die Marktgemeinde Kirchberg stand die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Kirchberg am Wagram. Der Verein hat erst im September 2021 das neue Musikheim beziehen können.

Unter Einhaltung der Corona-bedingten Maßnahmen fand die Versammlung im Probensaal statt. „Wir haben im Musikverein eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent“, stellte Obmann Andreas Spannagl mit Stolz fest. „Einen Stillstand unserer musikalischen Aktivitäten gab es trotz Pandemie nicht.“

In seinem Bericht bemerkte Kapellmeister Christian Steiner bedauernd, dass bereits zweimal das Neujahrskonzert ausgefallen ist. Dafür gab es aber Online-Darbietungen der Musiker und eine Probentour durch die ganze Großgemeinde. „Wenn es in der Pandemie wieder etwas ruhiger wird, wollen wir voll durchstarten.“ Für April ist jedenfalls ein großes Konzert geplant.

Steiner lobte auch die Leistungen der Nachwuchskapelle „Rocking Juniors“, die von Julius Wartmann bestens betreut wird. Einige Jungmusiker konnten auch heuer wieder in die Stammkapelle übernommen werden.

Einige Worte zum neuen Musikheim verlor auch Kapellmeister Steiner: „Das ist toll geworden, das gibt uns mächtigen Auftrieb trotz aller Pandemie-bedingten Maßnahmen unsere musikalische Tätigkeit fortzusetzen.“

Optimismus kam auch von Julius Wartmann: „Wir müssen uns selbst aus der Krise herausholen.“ Stabführer Daniel Lehner zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, dass der Musikverein Kirchberg am 12. Juni an der Marschmusikbewertung in Obermarkersdorf (Bezirk Hollabrunn) teilnehmen kann.

Bei der Versammlung erfolgte auch die Ernennung von Bürgermeister Wolfgang Benedikt und Vize Erwin Mantler zu Ehrenmitgliedern des Musikvereins. Beide haben sich um das neue Musikheim große Verdienste erworben. Mantler lobte die unkomplizierte Umsetzung des Projekts, Gemeindechef Benedikt die Aktivitäten des Musikvereins trotz „schwieriger Zeiten für alle Vereine und Institutionen“.

