Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Tulln

Endlich wieder erstklassig

Vor 20 Jahren aufgestigen, vor 10 Jahren abgestiegen, sind Tullns Handballdamen seit diesem Jahr wieder erstklassig. Die Tullner Damenmannschaft liefert eine souveräne Spielzeit in der WHA-Challenge ab. Im Grunddurchgang ist die Meistermannschaft mit 14 Siegen aus 14 Spielen ungeschlagen und auch im Playoff kann den Handballdamen, die bereits vor der letzten Runde als Meisterinnen feststehen, niemand das Wasser reichen.

Die Tullner Handballdamen sind wieder in der höchsten Spielklasse unterwegs. Foto: Wolfgang Stritzl

Sieg in der Stadthalle

Das Jahr 2022 ist für das Tullner Tennis-Ass Lucas Miedler das wohl beste seiner bisherigen Karriere. Auf der Challenger-Ebene erspielt er sich im Doppel mit Alexander Erler vier Turniersiege, darunter auch beim Heimturnier um die Goldene Rose in Tulln und drei weitere Finalteilnahmen. Der größte Wurf gelingt dem Duo aber beim prestigeträchtigen Turnier in der Wiener Stadthalle, bei dem sich Miedler/Erler den Titel schnappen.

Luci Miedler und Alex Erler bei ihrem bisher größten Auftritt in der Stadthalle. Foto: APA/Eva Manhart

Langenlebarn holt den Meistertitel

Der SV „Donau“ Langenlebarn spielt eine Saison auf höchstem Niveau und matcht sich mit Hohenau um den Meistertitel und macht es richtig spannend. Erst in der vorletzten Runde fällt die Titelentscheidung. Da setzt sich Langenlebarn daheim nämlich mit 2:0 gegen Hohenau durch. Ausgerechnet Lale-Legende Günter Eder ist es, der das Team mit zwei Toren in die 2. Landesliga schießt, in der sich der SVL seither tapfer schlägt.

Langenlebarn steigt mit dem Meistertitel aus der Gebietsliga in die 2. Landesliga auf. Foto: Wolfgang Stritzl

Starkes Jahr der Taekwondoins

Die Ergebnisse des Tangung Tulln können sich auch in diesem Jahr sehen lassen. Während der Nachwuchsbereich immer größer wird, ist auch die Vereinsspitze erfolgreich. Allen voran die beiden Aushängeschilder Savo Kovacevic und Anna Cosic. Cosic krönt ihre bereits eindrucksvolle Karriere im Nachwuchsbereich mit dem Meistertitel im Schattenkampf bei den Juniorinnen. Kovacevic ist überhaupt in einer Klasse für sich. Er räumt bei den nationalen Meisterschaften drei Medaillen ab und ist im April auch für das Nationalteam im Einsatz.

Die Taekwondoins des Tangun Tulln dürfen sich über regen Zuwachs und zahlreiche Medaillen freuen. Foto: Privat

Verstärkungen zahlen sich aus

Der Tischtennisverein Tulln kann mit dem Jahr 2022 durchaus zufrieden sein. Während die Nachwuchstalente rund um Nina und Patrick Skerbinz, Lara Taborsky und Thao Nowak von Erfolg zu Erfolg eilen, vermeldet der Verein im Sommer zwei richtige Transferkracher. Olympiastarterin Liu Yuan verstärkt das Damenteam im unteren Playoff der Bundesliga, während Thomas Grininger das Herrenteam in der 1. Landesliga ergänzt. Beide Transfers machen sich bezahlt. Die Damen überwintern auf dem ersten Platz und die Herren gehen ebenfalls auf dem ersten Platz ins Frühjahr.

Die Tullner Tischtennis-Damen sind auf einem guten Weg in Richtung Aufstieg. Foto: Privat

Durchwachsene Saison

„Von nix kommt nix“, steht für Viki Wolffhardt schon zu Saisonbeginn fest. Die Erwartungen sind niedrig denn zum Trainieren kommt die Kanutin krankheitsbedingt kaum. Das Resultat: Viele Plätze im Mittelfeld und ein zwölfter Platz im Gesamtweltcup. Ihr Fokus liegt bereits auf den Olympischen Spielen 2024 bei denen sie in drei Kategorien die Möglichkeit zur Qualifikation hat.

Viktoria Wolffhardt hat in diesem Jahr mit der Gesundheit zu kämpfen, blickt aber bereits in Richtung der der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024. Foto: Jure Lenarcic

Wahrlich starke Leistungen

Die Kraftsportler des HSV-Langenlebarn haben ein tolles Jahr hinter sich. Sowohl auf nationaler aber auch auf internationaler Ebene gibt es zahlreiche Erfolgsmeldungen. Für equipped Bankdrücker Andreas Frasl ist 2022 überhaupt ein Jahr der Sonderklasse. Er krönt sich im im Mai in Kasachstan zunächst zum Weltmeister, konserviert dann seine Form bis zur Europameisterschaft in August, bei der er sich ebenfalls deutlich durchsetzt.

Andreas Frasl (r.) und Thomas Wetzstein (l.) sind nur ein Teil der erfolgreichen HSV-Kraftsportler-Familie. Foto: Privat

Mit Pech zu Blech

Benny Wizani springt bei der Trampolin-Europameisterschaft bis ins Finale und dort seine Kür souverän durch. Am Ende reicht es hauchdünn nicht für einen Podestplatz. Der 20-jährige Tullnerfelder muss sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Das ist dennoch ein historischer Erfolg, denn es ist der erste Einzug eines Österreichers in die Top-Acht bei einem Großereignis. Bei der Weltmeisterschaft schafft er es im Synchronbewerb mit Niklas Fröschl auf den achten Platz.

Benny Wizani schafft es bei der EM auf den vierten und bei der WM auf den achten Platz. Foto: ÖFT/Simone Ferraro

Gutes Frühjahr und tolle Verstärkung

Der SV Langenrohr, höchstklassiger Fußballverein im Bezirk, liefert einen starken Frühling ab und spielt sich in der 1. Landesliga noch auf den guten sechsten Platz. In der Transferzeit gelingen mehrere Glücksgriffe, darunter Kevin Aue, der sich als massive Verstärkung entpuppt. Nach einem langsamen Start in die Saison 2022/23 nehmen die SVL-Kicker im Verlauf der Hinrunde immer mehr Fahrt auf und gehen auf dem sechsten Platz in die Winterpause.

In Langenrohr kann man mit dem Herbst durchaus zufrieden sein. Foto: Klaus Tesar

Spannend, spannender, 1. Klasse Nordwest-Mitte

Die wohl spannendste Herbstsaison des Jahres geht mit intensiver Bezirksbeteiligung über die Bühne. In der 1. Klasse Nordwest-Mitte haben sechs Teams noch realistische Titelchancen, der Rest der Liga ist dafür im Abstiegskampf noch nicht aus dem Schneider. Ruppersthal und Atzenbrugg kämpfen an der Spitze mit und Ruppersthal sichert sich sogar den Herbstmeistertitel. Kirchberg strauchelt zu Beginn der Saison, klettert seit der Übernahme des Trainerpostens durch Rudi Ginsthofer aber zumindest ins Mittelfeld der Tabelle. Das Frühjahr wird hier extrem spannend.

Der USC Ruppersthal feiert den Herbstmeistertitel. Foto: Privat

