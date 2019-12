Das war 2019 im Bezirk Tulln.

Tom Jones als Superstar.

Die Tullner Donaubühne feiert heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum. Als Highlights treten „Mr. Sexbomb“ Tom Jones und die alten Haudegen der EAV in Erscheinung. Letztere rocken sogar zweimal vor komplett ausverkauften Rängen die Donaulände.

Wolfgang Millendorfer

Wohnungen statt Frank-Haus.

Im Sommer steht noch ein Fragezeichen hinter dem geplanten Abriss des Tullner Frank-Hauses, jetzt prangt nach seiner tatsächlichen Schleifung eine riesige Lücke in der Wienerstraße. SÜBA, ein Unternehmen der Hallmann Holding wird dort Wohnungen und Geschäfte errichten.

Drei neue Ortschefs.

Noch vor den Gemeinderatswahlen kommt es in drei Gemeinden zu einem Wechsel an der Spitze. In Zwentendorf gibt Hermann Kühtreiber an Marion Török ab, in Würmla übernimmt Johannes Diemt das Amt von Anton Priesching und in Atzenbrugg legt Ferdinand Ziegler seine Funktion nach zehn Jahren in die Hände von Beate Jilch. Mit Török, Jilch und Josefa Geiger (Sieghartskirchen) hat der Bezirk drei weibliche Ortschefs.

Eklat um Stifts-Inszenierung.

Es hätte eine Friedensoper zum Nahostkonflikt sein sollen. Stattdessen hinterlässt die Oper „Die Königin von Saba“ einen bitteren Nachgeschmack beim Gastgeber, dem Stift Klosterneuburg. Die Inszenierung macht nämlich nicht ob ihrer Handlung oder historischen Bedeutung Schlagzeilen, sondern wegen zwei Szenen: Im Altarraum tritt eine Akteurin nackt auf, eine zweite mit goldenem Umschnall-Dildo.

„KG“ für Klosterneuburg.

Nach drei Jahren „TU“ auf den Stoßstangen bekommt die Babenbergerstadt ihr eigenes Kennzeichen: Mitte Dezember verkündet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die für viele Klosterneuburger frohe Botschaft: „KG“ kommt. Ab April 2020 wird das Taferl ausgestellt, „WU“ oder „TU“-ler können um 22 Euro umsteigen.