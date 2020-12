Kuschelkurs am Podium. Im Vorfeld der Gemeinderatswahlen findet zum ersten Mal ein von der NÖN organisierter Runder Tisch, zu dem alle kandidierenden Parteien geladen sind, statt. Die Podiumsdiskussion im Langenlebarner Florahofsaal unter der Leitung von Redaktionsleiter Thomas Peischl verläuft harmonisch und sachlich.

Radlader stößt in Dürnrohr auf Fliegerbombe. Mit Räumungsarbeiten auf dem EVN-Gelände ist Josef Mandl beschäftigt, als er mit seinem Radlader aus einen seiner Meinung nach großen Stein trifft. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie wird vom umgehend verständigten Entminungsdienst entschärft.

Vier Raubüberfälle in Tulln und Absdorf geklärt. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen und Hinweisen werden ein 17- und ein 18-Jähriger von der Polizei ausgeforscht. Den beiden mutmaßlichen Tätern werden vier Raubüberfälle zugeordnet, verübt an einem in Absdorf wohnhaften 16-Jährigen. Beute: ein niedriger vierstelliger Betrag.

Neuer Bahnhof ist auf Schiene. Seit März sind Umbauarbeiten im Gange, die den Bahnhof von St. Andrä-Wördern in eine moderne Haltestelle verwandeln. Der Umbau erfolgt unter laufendem Betrieb mit teilweisem Schienenersatzverkehr. Durch das neue Wende-Gleis kann in Stoßzeiten künftig ein 15-Minuten-Takt eingehalten werden.

Fels: Winnetou reitet erst 2021 wieder! Der Apache lässt es sich jedoch nicht nehmen, den Tag der offenen Tür am Wagram zu besuchen. Darüber freuen sich auch seine Fans Vanessa und Felix. Rapp

49-Jährige brutal überfallen. Ein in Wien lebender 17-jähriger dominikanischer Staatsbürger bedroht im März eine Frau in Zeiselmauer auf offener Straße mit einem Messer und raubt ihr knapp 50 Euro. Dank couragierten Eingreifens eines Versicherungsmaklers kann der Täter gefasst und in eine Wiener Justizanstalt gebracht werden.

Rieder sammeln 300 Kilogramm Müll. Im Frühjahr finden wieder zahlreiche „Stopp Littering“-Aktionen im gesamten Bezirk statt. So auch in Ried, wo die alljährliche Flurreinigungsaktion vom Verein Ortsbildpflege unter dem neuen Obmann Andreas Schandl durchgeführt wird. 64 freiwillige Helfer sammeln 20 Müllsäcke mit rund 300 Kilogramm Müll.

Osterwunder bei Massenunfall. Es passiert Anfang April auf der S5 zwischen Grafenwörth und Fels: Beim Zusammenprall mehrerer Pkw mit Teilen eines in die Leitschiene gekrachten Klein-Lkws wird bei einem der Fahrzeuge bei voller Fahrt das Dach samt Windschutzscheibe regelrecht abrasiert. Das Wunder: Niemand wird verletzt!

Noch mehr Grün durch „Querbeet“. Das im Vorjahr ins Leben gerufene Gemeinde-Gartenprojekt „Querbeet“ in Großweikersdorf wird trotz Corona-Beschränkungen fortgesetzt. Neue Blumenwiesen und ein Naschgarten werden angelegt, zehn Hoch- und sechs Bodenbeete vergeben. Beet-Paten, die frei gewählte Grünflächen betreuen, sind jederzeit willkommen.

Tulln: Indoor ist nicht möglich, also verlagern die Tullner Stadtmusikanten ihre Konzerte auf die Straßen und Plätze der Innenstadt. Im Bild das Lehrerensemble der Musikschule Tulln. Urbanitsch

Seltene Falter gesichtet. Im Frühsommer entdecken Tierfreunde immer wieder Exemplare des äußerst rar gewordenen sogenannten Großen oder Wiener Nachtpfauenauges. Gesichtet werden die riesigen Schmetterlinge, die eine Größe von bis zu 17 cm erreichen können, in Erpersdorf, Großweikersdorf und Nitzing.

Stilles Gedenken. Heuer jährte sich der Todestag von Landeshauptmann Josef Reither aus Langenrohr zum 70. Mal, doch an eine große, gemeinsame Gedenkfeier für den am 30. April 1950 verstorbenen Politikers ist wegen der Pandemie nicht zu denken. Stattdessen wird ein Gärtner beauftragt, in aller Stille Kränze in der Öffentlichkeit stehender Personen aufzulegen.

Bewegung in der Au. Anfang Mai wird in Altenwörth der Grundstein für das Projekt Fischwanderhilfe gelegt. Damit soll das Donaukraftwerk „barrierefrei“ gemacht werden. Zusätzlich gibt es einen angenehmen Nebeneffekt: Verbund und Marktgemeinde Kirchberg wollen so die Badequalität am Altenwörther Altarm verbessern.

137 km/h in 70er-Zone. Mitte März startet die Exekutive eine Serie an Motorrad-Kontrollen. 100 Schwerpunktaktionen sind es bis Mitte Mai, vor allem nahe Königstetten und Tulbing. Die Polizei achtet dabei besonders auf Geschwindigkeitsübertretungen (Rekord: 137 km/h in der 70er-Zone) und Lärm, stellt 140 Organmandate aus und erstattet 289 Anzeigen.

30-jähriges Priesterjubiläum. Der Dechant der Pfarre Sieghartskirchen, Pfarrer Gregor Slonka, feiert sein 30. Priesterjubiläum – coronabedingt in kleinem Rahmen. So werden etwa persönliche Geschenke mit Glückwunschkarten versehen und in einen Korb gegeben. Im Pfarrgarten überreichen die Ministranten ein Fliederbäumchen.

Bauhof übersiedelt nach 26 Jahren. Ende Mai findet nach 26 Jahren die letzte Entsorgung am Wertstoffsammelzentrum am Bauhof der Marktgemeinde Sieghartskirchen statt. Danach werden die Behälter zum neuen Standort im Wirtschaftspark in Einsiedl transportiert und bereits seit 2. Juni ist die Müllentsorgung am neuen Standort des Wertstoffzentrums möglich.

Florianis retten Löffelreiher. Ende Juni entdeckt eine aufmerksame Spaziergängerin beim Sportplatz in Heiligeneich einen hilflos umherirrenden Löffelreiher, der sich offenbar einen Flügel gebrochen hat. Mit viel Geschick von sechs Feuerwehrleuten wird der Vogel gefangen und der Tierhilfe Königstetten übergeben.

Plauderei im „Zwentrum“. Auch in Zwentendorf fallen die meisten Veranstaltungen dem Coronavirus zum Opfer. Findige Köpfe erfinden deshalb „Im Zwentrum“. Bürger stellen dafür im August zu bestimmten Zeiten im öffentlichen Raum Sitzmöglichkeiten auf und bieten etwa gesellige Gespräche, Beratung, Behandlungen oder Reparaturen an.

Baucontainer in Flammen. Fünf Feuerwehren mit elf Fahrzeugen und insgesamt 60 Feuerwehrleuten stehen Ende Juli am Föhrensee bei Trasdorf im Einsatz, als ein Baucontainer in Brand gerät und die Flammen bereits den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhauses erfassen. Die Brandursache ist unbekannt, verletzt wurde niemand.

177 Passagiere evakuiert. Mitte August stoppt ein Weichendefekt die Reise von rund 177 Passagieren im Cityjet auf der Westbahn zwischen Hankenfelder- und Stierschweiftunnel. Kameraden der Feuerwehren Würmla und Saladorf versorgen zunächst die Reisenden vor Ort, ehe es ihnen gelingt, sie mittels einer Spezialvorrichtung sicher ins Freie bringen.

Zehnjähriger mit Schutzengel. Auf einem Bauernhof in Sieghartskirchen befindet sich ein zehnjähriger Bub auf dem von seinem Großvater gelenkten Traktor, als er vom Fahrzeug, springt, stürzt und vom Hinterrad überrollt wird. Wie durch ein Wunder überlebt der Bub und kann bald aus dem Spital entlassen werden.

Kinder präsentieren Film. In den Sommerferien drehen Kinder und Jugendliche aus St. Andrä-Wördern mit einem Team um Titus Hollweg einen 90-minütigen Film mit dem Titel „Alle Wege führen nach Oz“. Der Streifen wird am Ende der Ferien im Rahmen dreier Vorstellungen im Tullner Star-Movie-Kino und später in St. Andrä-Wördern präsentiert.

Schule im Aufwind. Mit September übernimmt Roswitha Bürgmayr als neue Schulleiterin das Kommando in der Bundesfachschule für Flugtechnik. Die in Österreich einzigartige Ausbildungsstätte am Fliegerhorst Brumowksi in Langenlebarn beherbergt rund 130 Schüler, die von 30 Lehrern unterrichtet werden.

Ein Marsch zum Jubiläum. Im Pfarrgarten von Reidling findet im Spätsommer unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen das Jubiläumsfest „60 Jahre Musikverein Sitzenberg-Reidling“ statt. Höhepunkt der Feierlichkeiten: Die Musiker spielen den von Kapellmeister Karl Luger eigens zu diesem Anlass komponierten Jubiläumsmarsch.

Rauchmelder rettet ein Leben. Einem Rauchmelder und einem aufmerksamen Nachbarn verdankt ein Einwohner von Chorherrn im Oktober sein Leben. Der Nachbar hatte den Rauchmelder gehört und die Rettungskette in Gang gesetzt. So kann die Person rechtzeitig aus dem stark verrauchten Wohnzimmer gebracht werden.

Neu und vernetzt. Acht Jahre nach der erstmaligen Ausschreibung wird der Regionalbusverkehr in der Region Tullnerfeld von VOR-Fahrplanexperten noch einmal durchleuchtet und auf mögliche Verbesserungen hin abgeklopft. Im Dezember ist es so weit: Postbus und Dr. Richard sollen als neuerliche Bestbieter Verbesserungen auf die Straße bringen.

