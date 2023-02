ÖAMTC im Bezirk Tulln zieht Bilanz

Der ÖAMTC hat in Niederösterreich mittlerweile über eine halbe Million Mitglieder - das entspricht einem Zuwachs von 2,5 Prozent letztes Jahr. Besonders nachgefragt waren Services wie Beratungen zu Reisen und Recht, aber auch Prüfdienste, wie die klassische Pickerl-Überprüfung und Ankaufstests.

Josef Strohmayer, der Leiter der drei Stützpunkte Tulln, St. Pölten und Lilienfeld, erzählt: „Ob Beratungen, technische Überprüfungen oder Pannenbehebungen direkt am Stützpunkt - im vergangenen Jahr konnten wir Clubmitgliedern an unseren Standorten 80.000 Mal helfen und sie in ihrer Mobilität und Sicherheit unterstützen.“ So wurden letztes Jahr z. B. rund 49.000 Überprüfungen in NÖ-Mitte verzeichnet.

Neue Anforderungen durch Mobilitätswandel

Die Mobilität ist im Wandel, sie entwickelt sich weiter und ihre Formen werden immer vielfältiger. Zunehmend mehr Clubmitglieder nutzen heutzutage für unterschiedliche Wege auch unterschiedliche Fortbewegungsmittel. Grund genug für den ÖAMTC, seine Service-Palette entsprechend zu erweitern. Im Fokus sind dabei Fahrräder und E-Fahrzeuge.

ÖAMTC-Stützpunktleiter Josef Strohmayer. Foto: ÖAMTC/ Mikes

Stützpunktleiter Strohmayer informiert: „Neben dem gratis Fahrrad-Check haben wir auch ein Fahrrad-Service im Programm: eine umfassende technische Überprüfung für das herkömmliche Fahrrad oder E-Bike. Zudem bieten wir an unserem Stützpunkt in St. Pölten einen speziellen E-Bike Akku-Check an - besonders wichtig bei Ankauf oder Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrads.“

Der Mobiliätsclub setzt auch einen Schwerpunkt in der Weiterbildung. So bildet der ÖAMTC derzeit 48 Lehrlinge in der Ostregion aus. Letzten April wurde außerdem ein eigenes Ausbildungszentrum in St. Pölten eröffnet.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.