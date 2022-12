Miteinander, digital und besonders grün: Das bringt 2023 in Tulln

Werbung

Nach monatelanger Planung geht’s jetzt an die Umsetzung des grünen Platzes. Und: Was im Jahr 2023 noch ansteht.

Nibelungenplatz Im September 2022 wurde das Siegerprojekt zur Umgestaltung des Nibelungenplatzes vorgestellt und derzeit laufen detaillierte Planungen zu Ausführung und Vergabe der verschiedenen Leistungen. Ende April 2023 werden die tatsächlichen Bauarbeiten beginnen, ab diesem Zeitpunkt sind die Parkplätze nur noch eingeschränkt verfügbar. Der Zeitplan:

– April 2023: Baufeld-Vorbereitung: Abbrucharbeiten und Archäologie

– ab Mai 2023: Bauphase – planmäßige Errichtungsdauer: etwa zwölf Monate

– Juni 2024: Planmäßige Fertigstellung und Eröffnung

Kraftwärmekopplungsanlage Seit Mitte Dezember 2022 gibt es grünes Licht für eine Kraftwärmekopplungsanlage im Osten der Stadt neben der Kläranlage, in der neben Strom auch Wärme für den städtischen Bauhof und umliegende Betriebe erzeugt wird. Die rund sieben Millionen Euro teure Investition macht sowohl betriebswirtschaftlich als auch ökologisch Sinn. Die Strom- und Wärmegewinnung in der neuen Anlage ist einerseits wesentlich emissionsärmer als herkömmliche holzbetriebene Anlagen und andererseits werden viele klimaschädliche Erdgasheizungen der zukünftigen Abnehmer ersetzt.

Im Rahmen des in Tulln neu angewandten Pyrolyse-Verfahrens wird nicht das Holz, sondern das daraus gewonnene Holzgas verbrannt. Dadurch bleiben nicht weniger als 70 Prozent des im Holz enthaltenen Kohlenstoffs in der verbleibenden Holzkohle gebunden, die wiederum in der Landwirtschaft zur Erhöhung der Bodengüte ausgebracht werden kann.

Das verwendete Holz wird zu 50 Prozent aus den städtischen Forstbetrieben stammen, der restliche Bedarf soll ebenfalls regional besorgt und primär aus Holzabfällen der Waldbewirtschaftung stammen.

Miteinander im Norden Im Jahr 2023 soll der Umbau des bestehenden Feuerwehrhauses Neuaigen mitsamt einem neuen Veranstaltungssaal für die nördlichen Katastralgemeinden beginnen. Durch das Projekt soll das gesellschaftliche Miteinander der sehr aktiven Vereine und der gesamten Bevölkerung aller drei nördlich der Donau gelegenen Katastralen – Mollersdorf, Neuaigen und Trübensee – eine entsprechende Infrastruktur für vielfältige Zusammenkünfte erhalten. Für die Florianis sollen ein Büro, neue Mannschaftsräume, Garderoben und Duschen entstehen. Geplanter Baubeginn ist voraussichtlich 2023, geplante Fertigstellung 2024.

Straßenbau Mit der Bahnhofstraße steht noch ein letzter großer Brocken in der Innenstadtsanierung bevor. Hier werden der Kanal saniert und neue Wasser- und Glasfaserleitungen verlegt, schlussendlich wird die Straßenoberfläche wiederhergestellt, jedoch nicht umgestaltet. Je nach Witterung beginnend mit Jänner oder Februar und bis längstens Ende Juni wird keine Durchfahrt vom Buchinger-Kreisverkehr bis zum Rathausplatz möglich sein – wobei so gut wie möglich in Abschnitten und Teilfreigaben einzelner Bereiche gearbeitet wird.

Die Gehsteige sind begehbar und somit ist auch der Zugang zu den Geschäften jederzeit möglich. Die Zufahrt für den motorisierten Verkehr zum Hauptplatz wird während der Arbeiten wie gewohnt von Westen (durch das St. Pöltner Tor) möglich sein. Zusätzlich wird die Jasomirgottgasse von der Franz-Josef-Straße bis zur Karlsgasse in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein und ab der Karlsgasse wird die Einbahn umgedreht, sodass man von der Franz-Josef-Straße direkt zum Hauptplatz zufahren kann. Die Ausfahrt ist nur über das St. Pöltner Tor möglich. Der Rathausplatz wird über den Hauptplatz erschlossen: Hier wird die Einbahnführung aufgehoben, sodass der Verkehr in beide Richtungen möglich ist.

Es wird ein Ombudsmann eingesetzt und umfassende Informationsmaßnahmen vor Ort werden auf die Umleitungen sowie die durchgehende Zugänglichkeit der Betriebe hinweisen. Nach der Fertigstellung der Bahnhofstraße wird die Karlsgasse saniert.

Haus der Digitalisierung – Ausstellung ab 17. Jänner 4.200 Quadratmeter Gesamtfläche beherbergen ein Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Service-Zentrum, das seinesgleichen sucht. Herzstück ist der multimediale Showroom mit jährlich wechselnden Ausstellungen. Weiters beheimatet das Haus der Digitalisierung ein Restaurant, die Erweiterung der Fachhochschule Wiener Neustadt sowie Service-Einrichtungen, die heimische Betriebe bei der Transformation in Richtung Digitalisierung unterstützen. Mit der Schau „Mensch + Maschine“ feiert das Haus ab 17. Jänner Premiere.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.