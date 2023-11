Langenlebarn: 40-jähriges Klassentreffen

Zu einem ganz besonderen Klassentreffen kam es vor kurzem in Langenlebarn: Die ehemaligen Schüler des Jahrganges 1977 bis 1981 trafen sich nach über 40 Jahren wieder in ihrer Volksschulklasse. Viele hatten sich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Als absolutes Highlight des Abends durften sie ihre damalige Lehrerin Frau Helga Blau aus Zeiselmauer in ihrer Runde begrüßen. Mit ihren stolzen 98 Jahren ist sie vielen Langenlebarnern als Vorbildlehrerin mit ihrer herzlichen und liebevollen Art unvergessen. Sie hat über mehrere Generationen schon ab den 1950er Jahren in der Volkschule Langenlebarn unterrichtet.

Als Rezept für ihr hohes Alter und ihre Vitalität hat Blau ihren ehemaligen Schülern verraten: „Ich lese sehr viel und spiele noch immer mit Leidenschaft Klavier.“ Natürlich bekam sie als Dank für ihr Kommen einen Blumenstrauß überreicht.