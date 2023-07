Drama im Tullner Aubad: 84-Jährige verstarb an Herzinfarkt

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist es vor wenigen Tagen im Tullner Aubad zu einem Drama gekommen. Eine rüstige Seniorin befand sich an der Südseite im unmittelbaren Uferbereich, sprach mit Bekannten und Freunden. Plötzlich kippte sie auf die Wasseroberfläche und blieb reglos liegen. Die Badegäste erkannten sofort den Ernst der Lage, zogen die Frau an Land, begannen mit der Reanimierung und setzten die Rettungskette in Gang. Wenig später waren der Notarzthubschrauber, Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes zur Stelle. Die verzweifelten Wiederbelebungsmaßnahmen waren nicht von Glück gekrönt. Die Tullnerin (84) starb, laut Polizeiangaben dürfte sie einen Herzinfarkt erlitten haben.