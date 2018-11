Das Thema „Brandeinsatz“ wählten die fünf Feuerwehren des Unterabschnitts Grafenwörth für ihre jüngste Einsatzübung. Angenommen wurde ein Szenario am Gelände der ASFINAG-Autobahnmeisterei Jettsdorf.

Im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes war (übungshalber) ein Brand ausgebrochen, zwei Mitarbeiter wurden noch vermisst. Gleichzeitig geriet ein LKW an einer nahe gelegenen Abstellfläche in Brand und in einer Lagerhalle wurde ein Mitarbeiter unter einem Schneepflug eingeklemmt, während zwei weitere beim Austritt eines unbekannten Gases als vermisst galten.

Die Feuerwehren Jettsdorf und Grafenwörth starteten einen Innenangriff zur Rettung der vermissten Personen, die FF Wagram suchte im gasgefluteten Lager nach Vermissten und die FF Feuersbrunn und Wagram kümmerten sich um den LKW-Brand. Abschließend war als Übungseinlage eine Person unter einem Schneepflug zu befreien.

„Wir möchten uns für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Autobahnmeisterei Jettsdorf bedanken, sei es bei Übungen oder auch bei den immer wieder auftretenden Einsätzen“, so Unterabschnittskommandant Friedrich Ploiner.