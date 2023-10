20 Jahre Mode aus Schweden in Tulln

Gegründet wurde das Unternehmen 1967 von den Schweden Rolf Lind, Göte Huss und dem Amerikaner Jerry O. Sheets in Stockholm. Ihr erstes Kollektionsteil war ein handgewebtes Patchwork-Hemd aus indischer Baumwolle. So weit blickten Hemma Niedl und ihr Team beim Tullner Jubiläum aber nicht zurück. Sie präsentierten im Shop am Hauptplatz lieber die aktuelle Herbstkollektion und verköstigten Gäste mit Häppchen und einem Gläschen Wein. Gratulationen zum 20er im Namen der Stadtgemeinde überbrachte Bürgermeister Peter Eisenschenk.