Dreifacher Grund zu feiern

„Das Feuerwehrwesen in Sieghartskirchen besteht nun seit 145 Jahren, heute wie damals werden Personen in Notlagen geholfen und Brände gelöscht. Auch wenn sich das Aufgabengebiet unserer Feuerwehr mittlerweile vermehrt auf die technischen Einsätze konzentriert, ist der Grundgedanke, den Menschen in Not zu helfen, noch immer der Gleiche, wie vor 145 Jahren,“ fasste Kommandant Georg Patrias das Wesen der Freiwilligen Feuerwehr zusammen.

Neben zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Politik, des Feuerwehrwesens und Ehrengästen nahmen auch Mitbürgerinnen und Mitbürger an dem Festakt und dem gemeinsam gefeierten Wortgottesdienst, geleitet durch Pastoralassistentin Elvira Köckeis teil. Kommandant Georg Patrias ließ die vergangenen fünf Jahre unserer Feuerwehr gemeinsam mit den Festgästen revue passieren.

Die Feuerwehrjugend, die zwischenzeitlich zu den größten des Bezirks Tulln zählte (Maximalstand: 39 Jugendmitglieder), besteht derzeit aus 15 Burschen und einem Mädchen. Ein Großteil der heutigen Aktivmannschaft konnte durch die gute Jugendarbeit der vergangenen drei Dekaden gewonnen werden. Im Zuge dieser Veranstaltung wurde in der Feuerwehr Sieghartskirchen eine Kinderfeuerwehr gegründet und feierlich an die neue Betreuerin Cornelia Laber übertragen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Stellvertreter Dominik Rauscher lobte die Zusammenarbeit in den vergangenen Einsätzen und den hohen Ausbildungsstand unserer Feuerwehr. Bürgermeisterin Josefa Geiger hob in ihren Dankesworten die stete Einsatzbereitschaft der freiwilligen Mitglieder hervor: „Ihr seid es, die unserer Bevölkerung zu jeder Tages- und Nachtzeit in Notlagen zu Hilfe eilt. Dafür gebührt euch höchster Dank.“ Auch Landtagspräsident Karl Wilfing schloss sich dem Dank an: „Wenn etwas so lange Bestand hat, zeigt dies, dass hier etwas richtig gemacht wird.“