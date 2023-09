Feuerwehr Kirchbach feiert 120 Jahre

Kommandant Johann Steinböck begrüßte Bürgermeister Maximilian Titz, Ortsvorsteher Wolfgang Seidl, die geschäftsführende Gemeinderätin Elisabeth Seidl, GGR Dieter Gilnreiner, Obersekretär Peter Ohnewas, den ehem. Bezirksvorsteher des 19. Wiener Bezirks Adolf Tiller, der am Steinriegl wohnt, die Vertreter der Feuerwehren, Altenberg (Kdt. Gerald Stadler), Hadersfeld (Kdt. Pierre Karl Reichl), Hintersdorf (Kdt. René Cerveny) und Mauerbach (Abschnittsfeuerwehr.-Kdt.-Stv. Harald Pollak), die Blasmusikkapelle (Dirigent Hermann Gasser, Obfrau Ingrid Palzer) und Diakon Martin Paral, der die Messe las und dabei auf das Wirken der FF Kirchbach näher einging, sowie OFM Nicole Weber, die als Ministrantin assistierte.

Ein Feuer ist nicht immer zerstörend, es ist vor allem in der Natur oft auch der Beginn neuen Lebens. 1903 war in Kirchbach ein heftiges Feuer ausgebrochen. Der Funke schlug auch auf die Einwohner über, denn es wurde unverzüglich die Freiwillige Feuerwehr Kirchbach gegründet. In der anschließenden Ansprache bedankte sich Kommandant Steinböck bei der Gemeinde für die Unterstützung beim Neubau und modernem Feuerwehrhaus, welches das alte beim Glockenturm ersetzt.

Auszeichnungen erhielten Heinz und Waltraud Lukesch, Zeugmeister Alexander Gruber, Gruppenkommandant Alex Haas und Herbert Rottensteiner (Rottini) und Obersekretär Peter Ohnewas wurden vom Abschnittskommando Abschnitts-Kdt.-Stv. ABI Markus Kellner, Bezirkskommandant Stv. Dominik Rauscher, Abschnittsverwaltungsteam Michaela Kohler, und Georg Kurzbauer, Kommandant Johann Steinböck und Bürgermeister Maximilian Titz ausgezeichnet.

Für das leibliche Wohl sorgte die Mannschaft und zahlreiche Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde. Bierfassspenden gab es von Günter Krist, OV Wolfgang Seidl, GGR Alfred Stachelberger. Es gab Tortenspenden, wofür sich Kommandant Steinböck bedankte. Beim Frühschoppen am Sonntag spielte die Weinviertler Ursprungsmusi. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg. Sämtliche Einnahmen werden in die Erweiterung und den Erhalt der Ausrüstung investiert.