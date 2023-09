FF Hadersfeld feierte 125. Geburtstag

Die Freiwillige Feuerwehr feierte mit dem traditionellen Feuerwehrfest. Kommandant Pierre Karl Reichel begrüßte den Abgeordneten zum NÖ Landtag Bernhard Heinreichsberger, Landesbranddirektorstellvertreter Martin Boyer, Bereichsleiterin Ursula Kamlander in Vertretung von Bezirkshauptmann Andreas Riemer, Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter Brandrat Dominik Rauscher, Abschnittsfeuerwehrkommandant Brandrat Kommandant FF Kirchbach Johann Steinböck, Leiter des Verwaltungsdienstes Verwaltungsinspektor Michaela Kohler, Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes Oberverwalter Tanja Schramseis, Abordnungen der Wehren FF St. Andrä-Wördern, Altenberg, Kirchbach, Kritzendorf, Höflein, Stift Klosterneuburg, Weidling und Puchberg am Schneeberg, Bürgermeister Maximilian Titz, Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer, Gemeinderäte, Dorferneuerung Hadersfeld, Ortsvorsteher Hadersfeld Thomas Straka, Ortsvorsteherin Höflein Helga Fucac, Ortsvorsteherin von Maria Gugging Gabi Pöll, Pfarrer Thomas Tomski und Diakon Luca Fian, welche die Messe und Segnungen vornahmen.

Pfarrer Tomski leitete die Feldmesse und segnete anschließend das Vorausfahrzeug, welches von der FF St. Andrä-Wördern übernommen wurde. Als Fahrzeugpatin fungierte Ute Winkler-Kerck.

Für die musikalische Begleitung sorgten: Katharina Olbrich Friedl, Andrea Fucac, Martina Fucac und Roswitha Eisl.

In der Ansprache bedankte sich Kommandant Pierre Karl Reichel bei seinen Mitgliedern und blickte positiv auf die Herausforderungen der nächsten Jahre voraus. Besonders freute es den Kommandanten, dass sich heuer drei neue Mitglieder (Martin Edlinger, Moritz und Emil Friedl, die angelobt wurden) gefunden haben. Bei diesem Festakt das Ehrenzeichen für verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen für vierzig Jahre an EOBI Franz Brustmann und siebzig Jahre an Helmut Fucac übergeben wurde. Weiters wurde Thomas Straka mit dem Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes der 3. Klasse in Bronze geehrt. Auch Kommandant Reichel wurde für seine Verdienste ausgezeichnet.

Als Highlight des diesjährigen Bestehens wurde ein Kalender unter dem Motto fesch & feurig präsentiert. Dieser kann bei der Feuerwehr um 22 Euro erstanden werden. Sämtliche Einnahmen werden in die Erweiterung bzw. den Erhalt der Ausrüstung investiert. Für das leibliche Wohl sorge die Mannschaft und zahlreiche Helferinnen und Helfer. Ganz besonders bedankte sich Kommandant Reichel für die vielen Tortenspenden aus der Bevölkerung.