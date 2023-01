Grafenwörther Kirche ist 230 Jahre alt

Werbung

Die Kirche zu Grafenwörth wurde am 30. November 1792, dem Namenstag des Hl. Andreas, von Propst Michael des Stiftes Herzogenburg, eingeweiht. Die alte St. Andreaskirche im Wörth, dem ältesten Ortsteil von Grafenwörth, musste 1790 abgetragen werden, da der Kirchturm eingestürzt war. Im Juni 1790 entschied sich der Eigentümer, das Stift Herzogenburg, mit Hilfe einer Schlichtungskommission, eine neue Kirche auf hochwassersicherem Grund, dem heutigen Standort, aufzubauen.

Ingrid Oberndorfer hat die Geschichte der Pfarrkirche erforscht. Foto: Foto privat

Alles noch vorhandene und verwertbare Baumaterial der alten Kirche wurde in den neuen Bau verarbeitet. Die Innenausstattung inklusive der beiden Altäre, alle Statuen, Fenster und Türen in der alten Kirche waren intakt. Man brauchte alles nur in die neu erbaute Kirche zu transferieren.

Da der Bau zu schnell errichtet wurde, kam es immer wieder zu Ausbesserungsarbeiten und das Einweihungsdatum 30. November 1791 musste verschoben werden. „Die neue Kirche wurde schließlich in Kreuzform gebaut und am 30. November 1792 wieder dem Hl. Andreas geweiht“, weiß die Grafenwörther Historikerin Ingrid Oberndorfer.

In der heutigen 230-Jahre alten Barockkirche erinnern drei Darstellungen an den Hl. Andreas: eine kleine vergoldete Statue des Hl. Andreas, eine Darstellung des Hl. Andreas hinter dem Hochaltar und einmal das Martyrium des Apostel Andreas im zweiten Deckengewölbe.

Die „Andreas-Röcke“, die dritte größte Bruderschaft – nach der Martinsbruderschaft und der Bruderschaft zur „Lieben Frau“ – war Jahrhunderte lang verpflichtet, am Begräbnis eines Handwerkers oder dessen Ehefrau, teilzunehmen. Ingrid Oberndorfer hat weiter recheriert: „Die Andreas-Bruderschaft und sechs weitere in Grafenwörth wurden wie fast alle Bruderschaften unter Kaiser Josef II. im Jahre 1793 aufgelöst.“

