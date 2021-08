Diese Festsitzung anlässlich 45 Jahre KSV1690 Grafenwörth und 25 Jahre Prangerschützen Grafenwörth fand im Heimatmuseum statt – nur in schlichter Form. Mit dabei Ehren-Schützenmeister und ÖKB-Ortsverbandsobmann Josef Popp sowie die Ehrenmitglieder Willi Rauchenberger und Karl Grob.

„Ziel dieser Jubiläumssitzung war es, den neuen Mitgliedern die Geschichte der Vereine zu präsentieren und sich wieder einmal in größerer Anzahl zu treffen“, so Oberschützenmeister Ernst Holzreiter.

Er berichtete auch über die Vereinsnamen: KSV steht für Kameradschaftsschützenverein, weil Mitglieder des ÖKB/OV Grafenwörth zwecks Werbung neuer Mitglieder mit dem Luftgewehrschießen begonnen haben. „1690“, weil bei einem der zahlreichen Umbauten in einer Mauer eine Metallhülse mit einer wiederconfimierten Schützenordnung mit dieser Jahreszahl gefunden wurde. Heute weist der KSV 43 Mitglieder auf.

Um die Finanzen der Vereine aufzubessern, wurden viele Veranstaltungen ins Leben gerufen, die es teils noch heute gibt: Geburtstagsscheiben-, Krampus-, Neujahrs-, Publikums-, Osterschinken- und Saisonanschießen, Weintaufe mit Martiniganslessen, Nachtwanderung, Schützenfest, NÖ-Landestreffen.

Der Prangerschützenverein tritt bei Hochzeiten, runden Geburtstagen, Landesschützentagen, Georgimesse, Feste des ÖKB, Gedenkfeiern und auch bei Begräbnissen mittels Ehrensalut in Erscheinung. Bisher gab es 358 Ausrückungen und 186 kg Pulververbrauch.

Die Prangerschützen sind gelebtes Brauchtum, das es in dieser Form stark von Vorarlberg bis Oberösterreich gibt. In Niederösterreich in Königstetten und Grafenwörth – seit kurzem auch in Reichenau an der Rax.