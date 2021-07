Gemeinsam mit Altpfarrer Anton Aichinger gestaltete Provisor Jai Prakash die Festmesse in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Franz Vojtech hielt einen kurzen Rückblick über Pfarrer Aichingers Schaffen. 1976 wurde er Pfarrer von Langenlebarn, zwischen 1997 und 2010 war er Pfarrer in Tulln. Zwischen 2004 und 2018 fungierte er als Excurrendo Provisor in der Gemeinde Langenrohr. 2018 trat er nach 52 Jahren seinen Ruhestand an. Er konnte in Langenrohr viele Projekte umsetzen, unter anderem die Renovierung der Kirchenorgel, die Errichtung des Pfarrzentrums und die Neugestaltung des Altarraumes. Pfarrer Anton Aichinger betonte, dass er gerne an die schönen Jahre in Langenrohr zurückdenkt.