Vor 40 Jahren wurde mit 50,5 Prozent gegen ein Atomkraftwerk in Österreich gestimmt. Jedoch 50,9 Prozent der Niederösterreicher stimmten 1978 für eine Inbetriebnahme. Nach mehreren schweren Zwischenfällen, allen voran in Tschernobyl und Fukushima, sind heute 85 Prozent der Niederösterreicher gegen Atomkraft. 2005 erwarb die EVN das gebaute Atomkraftwerk und veranstaltete 2009 die „Safe the world-Awards“.

Heute wird das AKW Zwentendorf vor allem für Forschungszwecke genutzt und die EVN hat gemeinsam mit der technischen Universität ein Forschungszentrum eingerichtet. „Jahrzehnte nach der Volksabstimmung wird durch die Photovoltaikanlage am Dach nun doch Strom für Österreichs Haushalte erzeugt“, erzählt Vorstandssprecher der EVN, Stefan Szyszkowitz. Für Kernkraftmitarbeiter wird das Gelände als Trainingszentrum genutzt. In Zwentendorf sind Bereiche zugänglich, die ansonsten für Menschen aufgrund der hohen Radioaktivität nur mit erheblichen Sicherheitsvorkehrungen begehbar sind.

Anlässlich des Jubiläums trafen sich Zeitzeugen zu einem Grillfest

Hannelore Pichler aus Absdorf wohnt neun Kilometer vom AKW-Gelände entfernt und freut sich heute noch, dass die Abstimmung negativ für eine Inbetriebnahme ausgegangen ist. Zuerst stand sie dem Projekt neutral gegenüber, bis ihr durch Vorträge Zweifel kamen. Dabei traf sie Christine Oppermann-Dimaw aus Wien und freundete sich mit ihr an. Die Wienerin machte sich Sorgen, was denn passieren würde, wenn der Katastrophenplan durchgeführt werden musste, der ihrer Meinung nach, nicht hätte funktionieren können. „Je näher man zu Zwentendorf kam, desto größer war die Abneigung zu einer Anti-Atombewegung“, erzählt sie. „Viele Menschen haben damals in der Atomkraft ein großes Potenzial gesehen“, erzählt eNu Geschäftsführer Herbert Greisberger.

Stefan Kastner aus Traismauer sieht seine Arbeit an der Baustelle des AKWs als große Bereicherung für sein ganzes Leben. „Ich war Lagerleiter auf der größten Baustelle Österreichs“, erzählt Kastner. Trotzdem hatte er große Zweifel an der Inbetriebnahme. Drei Gründe waren für ihn entscheidend, gegen die Atomkraft zu stimmen. „Am meisten beunruhigte mich die Lagerung des Atommülls.“ Walter Jaksch aus Purkersdorf ist Umweltgemeinderat und von der ersten Minute an ein Gegner der Atomkraft in Österreich. Er zitiert Albert Einstein, der einst sagte: „Ich möchte die Zukunft gestalten, denn das ist die Zeit, in der ich leben werde.“ Auch heute ist ihm die Umwelt wichtig Jaksch ist stolzer Besitzer einer Photovoltaikanlage.