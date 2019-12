Zum 100. Geburtstag des wohl größten Sohnes der Stadt vor genau 30 Jahren gegründet, beschäftigt sich das Egon Schiele Museum an der Donaulände seit jeher mit dem Frühwerk und der Biographie des Künstlers. In der Saison 2020 (28. März bis 8. November) werden in der so genannten „Schatzkammer“ des Museums über ein Dutzend Originalwerke aus Schieles Akademiezeit (1906 bis 1909) zu sehen sein.

„Genau diese entscheidenden Jahre wollen wir erzählen: Vom ‚Wunderkind‘, als das der junge Schiele von seiner Familie herumgereicht wurde über die akademische Ausbildung bis hin zur Emanzipation und zum Bruch mit derselben“, erklärt Christian Bauer, Kurator der Ausstellung und Direktor der Landesgalerie Niederösterreich. „Wir erzählen diese Geschichte an jenem Ort, an dem sein Leben aber auch seine künstlerische Karriere seinen Ausgang nahm, denn begonnen hat alles, als er vom Dach des Bahnhofs Züge zeichnete.“

Lebensreise, Lange Nacht und Führungen

Daneben laden heuer wieder sechs audiovisuelle Stationen zu einer Lebensreise nach Tulln, Klosterneuburg, Neulengbach, Krems, Mühling und zu seiner Akademiezeit nach Wien ein.

Das Egon Schiele Museum beteiligt sich auch 2020 wieder am Museumsfrühling Niederösterreich (16. bis 17. Mai) sowie an der „ORF Langen Nacht der Museen“ (3. Oktober).

Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat, um 13 Uhr, gibt es geführte Rundgänge durch das Haus und jeden 2. Sonntag im Monat, von 14 bis 17 Uhr, ein offenes Atelier für kunstbegeisterte Besucher.

Diskussionsabende, Buchpräsentationen und eine literarische Soiree sind geplant. Das Egon Schiele Museum an der Donaulände von Tulln hat in der nächsten Saison von 28. März bis 8. November 2020 Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.