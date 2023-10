Diakone feierten zehn Jahre Weihe

Bei einer Andacht im Pfarrzentrum formulierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch Andrea und Thomas Hirsch aus der Pfarre St. Andrä v. d. Hagenthale, ihre Gedanken zum Thema „Dankbarkeit“ und tauschten Erfahrungen aus, die sie in den letzten zehn Jahren in der Ausübung ihres Dienstes machen durften. Weihbischof Leichtfried dankte seinerseits den Frauen und Männern für deren Engagement und sprach über die Bedeutung der Gabenbereitung in der Hl. Messe als Ausdruck tiefster Dankbarkeit.

Es wurde auch das Grab des 2017 verstorbenen Ausbildungsleiters der Gruppe, Prälat Franz Schrittwieser, besucht und dort der ebenfalls verstorbenen Mitbrüder Ludwig Winkler und Ludger Müller gedacht.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen unternahm man eine Wanderung durch die Erlauftalschlucht zum Kurhaus Lumper. Der Tag schloss mit dem Abendgebet in der Kapelle des Kurhauses.