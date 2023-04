Thomas Strobl war live in Zwentendorf zu Gast

Für Besucher, die nicht am Abend weggehen und sich stattdessen am Nachmittag gut unterhalten wollen, bietet Kulturreferent Manfred Bichler Nachmittagsvorstellungen auf der Kleinkunstbühne im Donauhof Zwentendorf an. Diesmal war Thomas Strobl mit seiner „Juckbox Austro Special“ solo zu Gast. Der Entertainer brachte genau für dieses Publikum das Richtige mit. Die Liedertexte standen am gut lesbaren Display und die Senioren sangen und klatschten mit. Von der Schwarzen Madonna bis zur Biene Maya, Heidi und Wickie wurde alles gesungen. Nach der Pause gab es ein Wunschkonzert mit persönlichen Liedwünschen des Publikums.

Mit diesem Konzert ist das Frühjahrsprogramm auf der Kleinkunstbühne in Zwentendorf beendet. Im Juni und Juli geht es im Gastgarten vom Donauhof mit Alex Kristan, Gery Seidl und Omar Sarsam weiter. Infos und Kartenreservierungen unter www.zwentendorf.at/kleinkunstbuehne.

