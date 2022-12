Kinder helfen Kindern: Volksschule spendet für Afrika-Projekt

Werbung

Jedes Jahr unterstützt die Volksschule im Advent ein Benefizprojekt. Heuer fiel die Wahl auf ein Projekt in Kenia, das die Ärztin Elisabeth Gruber aus Tulln leitet. Mit ihrer Organisation „Save a Soul“ hat sie 2012 ein Waisenhaus aufgebaut, in dem an die 70 Kinder aus den Slums von Nairobi betreut werden. Save a Soul ist verantwortlich für die Betreuung, Schulbildung und medizinische Versorgung der Waisenkinder. „Derzeit wird eine Schule aufgebaut, die rund 200 Kindern Bildung und ein besseres Leben ermöglichen wird“, informiert Religionslehrerin Jutta Halmetschlager.

Gemeinsam mit der Religionslehrerin sammelten die Volksschulkinder das ganze Jahr hindurch rund 1.375,50 Euro für diesen guten Zweck. Außerdem stellte sich die Firma Stutzig & Hacker Hausbetreuung aus Wien, mit einer großzügigen Unterstützung von 5.000 Euro in der Volksschule ein. Somit konnten die Kinder und Pädagoginnen gemeinsam mit Firmenchef Thomas Hacker und Geschäftsführerin Melanie Hacker-Halmetschlager für das Afrika-Projekt den großartigen Betrag von 6.375,50 Euro an Elisabeth Gruber bei einer Feier überreichen.

Umrahmt wurde das Fest, das im Turnsaal der Volksschule stattfand, mit afrikanischen Liedern und Tänzen. Die Direktorin Sigrid Sallfert dankte allen Beteiligten für ihr Engagement.

