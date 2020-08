Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in der Marktgemeinde Judenau-Baumgarten im Bezirk Tulln. Ein 58-jähriger Motorradlenker stürzte auf der Staasdorfer Straße und erlitt dabei Blessuren. Der Einheimische wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, berichtetet die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag ein einer Aussendung.