„Die Situation ist neu und auch beängstigend. Dennoch und gerade deshalb brauchen Kinder, Jugendliche und Familien unsere Unterstützung. Mit viel Engagement und technischen Kommunikationsmitteln sind unsere Mitarbeiter auch in Krisenzeiten im Einsatz“, berichtet Monika Franta, Geschäftsführerin von Rettet das Kind NÖ.

In den Wohngruppen betreuen die Sozialpädagogen nun rund um die Uhr. Kinder und Jugendliche gehen nicht mehr zur Schule oder in den Kindergarten, sollen sich von ihren sozialen Kontakten fernhalten. „Unsere Betreuer machen mit ihnen Schulaufgaben und gestalten den Alltag, sodass ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ein Glück, dass die meisten unserer Wohngruppen einen großzügigen Garten haben“, sagt Franta.

„Sehr beeindruckt sind wir von den Kindern, die sehr kooperativ sind und die Situation verstehen.“ Monika Franta, Rettet das Kind NÖ

Die im Schloss Judenau untergebrachten Wohngruppen (JuVis) wechseln einander ab, in den Garten zu gehen. Jede WG ist eigenständig und bleibt für sich. Für alle Fälle wurden auch Quarantäne-Plätze eingerichtet.

„Sehr beeindruckt sind wir von den Kindern, die sehr kooperativ sind und die Situation verstehen. Dabei haben sie es schon unter normalen Umständen nicht leicht“, betont Franta,

Die Mitarbeiter leisten Außerordentliches, dennoch sei die personelle Lage angespannt. Ohne Schulen wird zusätzliche Betreuung benötigt, während einige Mitarbeiter durch Quarantäne oder freiwillige Isolation ausgefallen sind. „Glücklicherweise sind Kollegen aus unseren mobilen Betreuungsangeboten bereit, einzuspringen und wir versuchen Praktikanten, die schon bei uns gearbeitet haben, zu akquirieren“, erklärt Franta.

„Es ist komisch, auf einmal nicht mehr unterwegs zu sein“, bringt eine Leiterin die Situation der mobilen Betreuungsangebote auf den Punkt, „wir können die Familien und Jugendlichen nur noch in Ausnahmefällen besuchen. Über technische Hilfsmittel bleiben unsere Mitarbeiter mit ihnen in Verbindung.“ Mit viel Einfallsreichtum wird versucht, auch Jugendliche, die wenig Freude an dieser Art des Kontakts haben, zu Gesprächen zu motivieren, etwa indem mit ihnen online Uno gespielt wird.

„Wir danken unseren Mitarbeitern, die trotz der schwierigen Umstände engagiert und beherzt anpacken und zusammenhalten. Auch sie sind echte Helden, die in diesen herausfordernden Zeiten unsere Gesellschaft aufrecht halten“, bedankt sich der Vorsitzende von Rettet das Kind NÖ, Christoph Kaufmann, für den Einsatz.