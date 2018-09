Ähnliche Namen und Adressen können schon einmal für Verwirrung sorgen, etwa bei der Postzustellung. In einem aktuellen Fall in Baumgarten ging die Verwirrung sogar so weit, dass die falsche Dame für tot gehalten wurde und diese Anfang September quicklebendig, aber vergeblich auf die Auszahlung ihrer Pension in Höhe von 630 Euro durch den Postzusteller wartete.

Unvorstellbar? Tatsächlich gehen die Ähnlichkeiten hier wirklich sehr weit: Es handelt sich um eine Pensionistin Jahrgang 1936 und ihre vor kurzem verstorbene Schwägerin, sie war Jahrgang 1926.

Die beiden haben nicht nur denselben Vor- und denselben Nachnamen, sie wohnen auch noch in derselben Straße, lediglich zwei Hausnummern voneinander entfernt. Als die lebendige 82-Jährige am Freitag, 31. August, ihre September-Pension nicht pünktlich ausbezahlt bekam, machte sie sich noch keine großen Gedanken.

„Ich erkundigte mich bei der Pensionsversicherungsanstalt und bei der Post, aber niemand konnte mir sagen, wo das Geld geblieben war.“

Aber als das Geld in den ersten Septembertagen noch immer nicht eingelangt war, hakte die Dame, die namentlich nicht genannt werden möchte, nach: „Ich erkundigte mich bei der Pensionsversicherungsanstalt und bei der Post, aber niemand konnte mir sagen, wo das Geld geblieben war.“ Daraufhin wandte sie sich an die Tullner NÖN, wir kontaktierten die Pressestellen der beiden Unternehmen.

„Leider ist es hier tatsächlich aufgrund von einem Sterbefall zu einem bedauerlichen Missverständnis gekommen“, erklärte kurz darauf Post-Pressesprecher David Weichselbaum. Irgendwo in der Informationskette muss „jemand falsch beauskunftet“ haben. Die Post habe auch, sofort nachdem sich die Kundin gemeldet hatte, eine Prüfung in die Wege geleitet und den Fall in Abstimmung mit der Pensionsversicherungsanstalt geklärt. „Wir können uns nur aufrichtig im Namen der Post bei der Dame entschuldigen“, betont Weichselbaum. Es sei auch bereits alles in die Wege geleitet worden, damit sie die ihr zustehende Pension ehestmöglich erhält.

„Sehr unangenehmes Missverständnis“

Das bestätigt Markus Stradner, Pressesprecher der Pensionsversicherungsanstalt: „Ein sehr unangenehmes Missverständnis, das leider passiert ist.“ Die ursprüngliche Zahlungsanweisung sei mit dem Vermerk „verstorben“ zurückgekommen, aber jetzt habe man das Geld umgehend erneut angewiesen. Künftig soll die betroffene Dame ihre Pension wieder regelmäßig und pünktlich ausbezahlt bekommen.

Bürgermeister Georg Hagl kannte die Verstorbene und kennt die lebende Pensionistin: „Namensgleich und grundverschieden, aber bei derart ähnlichen Daten kann so etwas durchaus einmal passieren.“

Bürgermeister Georg Hagl berichtet von einem ähnlichen Fall. | privat

Er kann von einem ähnlichen, wenn auch weniger tragischen, Fall in der Marktgemeinde berichten: „Bei uns gibt es zwei weitere Damen mit ähnlichen Namen, die beide in der Kellergasse wohnen, sogar unter derselben Hausnummer.“ Allerdings wohnt eine der beiden in der Kellergasse in Judenau und die andere in jener in Baumgarten.

„In diesem Fall wird oft privat Post hin- und hertransportiert“, schmunzelt Hagl. Den Zustellern macht er keinen Vorwurf: „Die stehen wirklich unter Zeitdruck, wen wundert‘s, wenn es da leicht zu Verwechslungen oder Irrtümern kommt.“