Kinder- und Jugendhilfe: Rettet das Kind NÖ sucht Verstärkung

Der größte Partner der Kinder- und Jugendhilfe NÖ heißt Rettet das Kind NÖ. Der Verein mit Hauptsitz im Schloss Judenau hat aktuell ein 280-köpfiges Team. Klingt groß, aber ist es das auch? Immerhin betreut dieses Team jährlich hunderte Kinder, Jugendliche und Familien (siehe Infobox) stationär oder mobil.

„Und schon zwei Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind lediglich in Teilzeit bei uns beschäftigt“, sagt dazu Geschäftsführerin Monika Franta.

„Schon vor der Pandemie war steigendes Aggressionspotenzial zu beobachten, Corona hat das Ganze noch verstärkt.“

Erschwerend hinzu kommt, dass Pensionierungen der Babyboomer-Generation auf der einen Seite am Arbeitsmarkt auf der anderen Seite geburtenschwache Jahrgänge gegenüberstehen, wie Vereinsvorsitzender Christoph Kaufmann erklärt.

„Wir investieren jetzt stark in Führungsentwicklung“, sagt Franta. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie gelte es hier viel aufzuholen, um weiterhin gute Führung der insgesamt 30 Teams zu gewährleisten.

Die Pandemie hat bei den Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen. „Schon davor war steigendes Aggressionspotenzial zu beobachten, Corona hat das Ganze noch verstärkt“, erklärt Franta. Daher werde auch Zeit und Geld in Deeskalationstraining für Mitarbeiter investiert.

Damit nicht genug spürt Rettet das Kind die Teuerung massiv, etwa bei den Treibstoffkosten (Stichwort: mobile Betreuung), die durch den Preisanstieg von 8.000 Euro monatlich auf 12.000 Euro explodierten.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Zum 65-jährigen Bestandsjubiläum (gefeiert werden soll erst 2023 der 66er) wurde der große Spielplatz im Schlossgarten mit zahlreichen neuen Geräten ausgestattet. „Und zwei Außenwohngruppen beziehen demnächst neue, moderne Quartiere“, berichtet Kaufmann, „jene von Reidling übersiedelt in ein Gedesag-Haus in Fels, in Neulengbach wird innerorts umgezogen.“

