Die Michael Jackson Statue entstand im Rahmen der "History Tour" im Jahr 1995 in England, sie ist eine von weltweit neun Exemplaren, die in öffentlichen Bereichen aufgestellt wurden.

Ursprünglich stand die Figur bei der SCS im Bezirk Mödling, Baby'O Besitzer Franz Zika erwarb sie im Jahr 1998 mittels einer Live-Versteigerung des Radiosenders Ö3. Der Erlös der Telefon-Auktion wurde damals dem Roten Kreuz Österreich gespendet.

Der Transport in die Judenauer Disco war damals genauso aufregend, wie die Geschichten, die sich zu ihren Füßen sicher abgespielt haben. Da das Baby `O im Juli 2020 geschlossen wird, am Gelände sollen Wohnungen entstehen, wird die Statue nun verkauft. Wer Interesse hat kann sich bei Franz Zika per E-Mail melden: pekingfranz@hotmail.com.