Was die Stadtgemeinde Tulln für die Jugend macht

Jugendzentrum JUZ

Das Jugendzentrum in der Wiener Straße bietet Jugendlichen (12 -18 Jahre) die Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen anonym und ohne Konsumzwang aufzuhalten. Das JUZ verzeichnet ca. 4.800 Kontakte pro Jahr vor Ort und mehr als 1.000 Kontakte online und in Telefongesprächen.

Jugendberatung EXIT

EXIT besteht seit 2005 und richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 18 und deren Angehörige. Die Arbeit ist kostenlos, anonym und freiwillig. 2021 wurden 1.913 Beratungen durchgeführt.

Schulsozialarbeit ZOOM

Der Verein EXIT Jugendarbeit im Bezirk bietet außerdem Schulsozialarbeit an fünf Schulen an (Musikmittelschule Tulln, MS Marc Aurel , Sport-MS Tulln und die Mittelschulen Großweikersdorf und Kirchberg am Wagram).

„Gemma!“Mobile Jugendarbeit

„Gemma! Mobile Jugendarbeit“ gehört zu EXIT. Seit 2009 sind die Sozialarbeiter im Auftrag der Stadtgemeinde Tulln und der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Landes NÖ überall dort unterwegs, wo Jugendliche sich aufhalten und sie brauchen. Insgesamt kommt Gemma auf ca. 1.500 Kontakte pro Jahr in Tulln und Langenlebarn, wo auch der Jugendtreff „BOX“ betreut wird.

Mehr Informationen unter www.jugend-tulln.at