250 Zuhörer bei Vortrag von Paulus Hochgatterer in Tulln

Sehr groß war das Interesse am Vortrag „Jugend unter Druck – Kinderschutz in herausfordernden Zeiten“ von Primarius Paulus Hochgatterer, zu dem der Tullner Verein „Schau hin“ ins Rathaus einlud. Rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörer folgten den Ausführungen des Leiters der klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie im Universitätsklinikum Tulln über das Ausmaß und die Arten psychischer Störungen, die in Zeiten von Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimawandel bei Kindern und Jugendlichen vermehrt zu sehen sind.

„Wenn Kinder und Jugendliche leiden, ist dies nicht immer laut und körperlich sichtbar. Oft ist es leise, schleichend und schädigt ihre Psyche. Egal, ob der Schmerz den Körper oder die Seele betrifft: Es ist unverzichtbar, dass wir genau hinsehen – insbesondere jene, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen arbeiten“, betonte Hochgatterer, der auch Obmann des Vereines „Schau hin“ ist.

