Normalerweise besuchen jeden Tag ca. 15 bis 20 Kinder und Jugendliche die Gemeindeeinrichtung „Meet You“. Der Jugendtreff dient als Aufenthaltsraum, in dem nicht konsumiert werden muss, ist aber auch ein Ort, an dem Sozialarbeiter mit Rat und Hilfestellungen zu Themen wie Jobsuche, Gesundheit, Schule oder Sex zur Seite stehen. „Wir arbeiten klar parteilich, anonym und vertraulich – wir sind immer auf der Seite der Jugendlichen“, so Sozialarbeiterin Christina Schaufler. „Meet You“ veranstaltet aber auch Aktionen und Workshops an den Schulen. Corona-bedingt findet der Austausch nun jedoch vor allem Online statt, seit November gibt es aber auch die Möglichkeit, zu Einzelgesprächen in den Jugendtreff zu kommen.

„Sie halten das nicht mehr aus“

Obwohl das Online-Angebot im ersten Lockdown gut angenommen worden wäre, sagt Schaufler: „Seit dem neuen Jahr merken wir, dass Online-Arbeit gar nicht mehr geht, weil es den Jugendlichen einfach reicht. Sie halten das nicht mehr aus und treffen sich draußen.“ So hätten sie „auch immer wieder Probleme mit der Polizei, weil sie gegen die Covid-Verordnung verstoßen.“

Freunde zu treffen sei für Teenager eine wichtige Entwicklungsaufgabe. So würde der Jugendtreff viele Schwierigkeiten wahrnehmen: „Diese Perspektivenlosigkeit, was die Arbeitslosigkeit angeht, kriegen sie sehr wohl mit.“ Deshalb will sich „Meet You“ in nächster Zeit u.a. auf Jungendarbeitslosigkeit fokussieren.

Schaufler hofft, dass es Ende des Sommersemesters wieder möglich sein wird, Workshops - etwa zum Thema Gewaltprävention - an den Schulen zu veranstalten. Für März ist auch ein sexualpädagogischer Workshop für Mädchen geplant.